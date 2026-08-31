Slager Henk (73) en Ysha (26) bedolven onder reacties na emotionele oproep

Slager Henk Meulepas (73) uit Boxmeer en zijn aangenomen dochter Ysha (26) zijn bedolven onder de reacties na hun emotionele oproep bij Omroep Brabant. Henk ziet in Ysha de ideale opvolger in zijn slagerij, maar de asielaanvraag van de vluchtelinge uit Guinee is afgewezen.

Duizenden reacties Nadat Meulepas en Ysha hun verhaal deelden bij Omroep Land van Cuijk namen diverse andere media dat over. Het gevolg: duizenden reacties op sociale media. De video van Omroep Brabant, waarin ze allebei hun verhaal vertellen, werd op Instagram meer dan 2,5 miljoen keer bekeken.

De Boxmeerse slager is op leeftijd en zou graag willen dat Ysha zijn zaak overneemt. Ysha verblijft sinds 2022 bij Meulepas en zijn vrouw, spreekt Nederlands en werkt in zijn zaak. Een andere opvolger is er niet. Het probleem: Ysha's verzoek voor een verblijfsvergunning is onlangs afgewezen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

"We werden zelfs door Belgische mensen herkend", zegt Henk Meulepas maandagochtend beduusd. Anderhalve week geleden deed hij samen met Ysha een emotionele oproep . Sindsdien ontvingen ze duizenden steunbetuigingen.

"Alle commentaren waren positief", zegt een hoopvolle Ysha aan de telefoon. Ze is onder de indruk van alle reacties, die er vrijwel allemaal op neerkomen dat mensen zich afvragen waarom Ysha weg moet en veel anderen asielzoekers mogen blijven.

Beroep en Petitie

Meulepas is tegen de afwijzing van de IND in beroep gegaan. Dat beroep loopt nog. De situatie in Guinee is volgens de slager voor Ysha absoluut niet veilig. "Het is 100 procent zeker dat het haar dood wordt als ze terug moet keren naar Guinee."

Ysha's vader is een vooraanstaand imam in het Afrikaanse land. Vanuit Guinee heeft Meulepas al vernomen wat Ysha te wachten staat als ze terugkomt. "Haar vader heeft laten weten dat haar armen en benen zo gebroken zullen worden dat ze die nooit meer kan gebruiken." In het Afrikaanse land gelden volgens hem andere normen en waarden dan we in Nederland gewend zijn.

Inwoners van Boxmeer zijn een petitie gestart om Ysha een verblijfvergunning te bezorgen. Als zij Nederland moet verlaten, zal ook de slagerij van Henk - de enige van Boxmeer- verdwijnen. "Ik kan hier niet tot mijn honderdste mee doorgaan."