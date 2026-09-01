Catharina ziekenhuis heeft voortaan haar eigen Alp om geld in te zamelen

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is geen academisch ziekenhuis, als ze kankeronderzoek willen doen, moeten ze dat zelf betalen. Vier oncologisch chirurgen hadden daarom het idee om de Col de la Madeleine in Frankrijk op te fietsen voor het goede doel. De vier hebben ondertussen meer dan 500 deelnemers op de fiets weten te krijgen en bovendien al meer dan 700.000 euro opgehaald.

Johanne Bloemen, is oncologisch chirurg in het Catharinaziekenhuis en een van de vier initiatiefnemers van de actie Klimmen tegen Kanker. Ze verruilt haar witte doktersjas regelmatig voor een strak wielrentenue "Ik ben een fietser en train best veel. Ben nog niet zo lang geleden ook nog van München naar Milaan gefietst. Maar er zijn ook heel veel collega's die zich aangesloten hebben en die mee gaan om de Madeleine te beklimmen. Allemaal voor levensreddend kankeronderzoek.-

"Een eigen geldstroom is ontzettend belangrijk voor ons om het onderzoek ook hier te kunnen doen."

Jaarlijks rijden ook duizenden fietsers de Alp d'Huez op om geld in te zamelen voor onderzoek dat betaald wordt door KWF Kankerbestrijding. Deze klim op de Madeleine is een beetje anders. "Het geld wat we met deze actie inzamelen gaat rechtstreek naar onderzoek in het Catharina ziekenhuis. We gaan het vooral gebruiken voor extra onderzoek naar darmkanker, alvleesklierkanker en slokdarmkanker", vertelt Johanne. "Een eigen geldstroom is ontzettend belangrijk voor ons om het onderzoek ook hier te kunnen doen en niet alleen in academische ziekenhuizen."

Iedereen die meedoet aan de actie mag fietsen, rennen of wandelen naar de top van de Col de la Madeleine. Elke hoogtemeter die afgelegd wordt, draagt bij aan geld voor het baanbrekend kankeronderzoek via de Catharina Health Foundation. Echte fanatieke sporters kunnen ook nog de Col du Glandon, Col de la Croix-de-Fer en de Col du Chaussy beklimmen. Die beklimmingen kunnen dan ook weer extra geld in het laadje brengen. "De teller van het ingezamelde geld staat al veel hoger dan we hadden verwacht", zegt Johanne. "We hebben al bijna 700.000 euro opgehaald, ongelooflijk, dit gaat ons voorstellingsvermogen ruim te boven. Ik denk dat het komt omdat veel mensen met kanker te maken krijgen, zelf of in hun nabije omgeving."

"De Madeleine is echt andere koek dan deze mini bult."