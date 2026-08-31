Bredase studenten hersteld van horrornacht op introkamp

De studenten die in de nacht van donderdag op vrijdag massaal ziek werden tijdens een introductiekamp, zijn allemaal weer hersteld of aan de betere hand. Dat laat de Breda University of Applied Sciences (BUas) maandag weten.

De uitbraak deed zich voor tijdens de laatste nacht van het vierdaagse kamp op camping Tulderheyde, in Poppel. Daar verbleven zo'n 950 studenten en begeleiders. De klachten van drie mensen waarin zo ernstig dat ze 's nachts met een ambulance opgehaald moesten worden vanwege uitdrogingsverschijnselen.

Minstens 175 studenten en begeleiders van de BUas werden in de nacht van donderdag op vrijdag plotseling ziek tijdens het introductiekamp van de school. Velen moesten overgeven en hadden diarree.

Golf van zieke studenten

"Het begon mondjesmaat", vertelde een docent die begeleider was op het kamp. "Een beetje buikpijn, zich niet lekker voelen. Bij de eerste tien of twintig studenten denk je nog: ze zijn moe of hebben iets verkeerds gegeten. Maar het werden er steeds meer. Toen zijn we gaan opschalen."

Uiteindelijk werd het introductiekamp vroegtijdig afgebroken. De eerste zieke studenten verlieten de camping rond vier uur in de nacht. Sommigen werden opgehaald door ouders, anderen vertrokken zelfstandig. Voor studenten die geen vervoer hadden, schakelde de hogeschool bussen in.

De hogeschool laat maandag weten: "Tijdens belrondes van zaterdag naar studenten en begeleiders kregen we geen alarmerende meldingen binnen van ernstige klachten. De indruk is juist dat de mensen die ziek waren aan de betere hand zijn."

Voedselvergiftiging ligt voor de hand

Het onderwijs is maandag volgens schema opgestart. Wat precies de oorzaak was van de enorme gelijktijdige ziekte-uitbraak is nog niet bekend. Voedselvergiftiging ligt voor de hand, maar dat kan de GGD nog niet bevestigen. "Alles wijst vooralsnog op voedselvergiftiging (24 tot 48 uur klachten). Een virus wordt nog niet uitgesloten."

De hogeschool verwacht niet dat er snel uitsluitsel komt over de oorzaak. "De GGD geeft aan afhankelijk te zijn van diverse partners in Nederland en België (NVWA, FAVV), en doen breed onderzoek naar voedsel, drinkwater en andere factoren. Komende week wordt ook studenten gevraagd enquêtes in te vullen en kunnen er monsters worden afgenomen."