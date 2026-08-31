Zeer besmettelijk norovirus ontdekt bij zieke Bredase studenten

Het uiterst besmettelijke norovirus is mogelijk de oorzaak geweest van de massale ziekte-uitbraak afgelopen vrijdagnacht op het introductiekamp van Breda University of Applied Studies (BUas) in Poppel. De GGD West-Brabant maakte maandagmiddag de eerste onderzoeksresultaten bekend.

"Bij een aantal deelnemers van het introkamp is de ontlasting onderzocht. Daarbij werd het norovirus gevonden. Dit kan goed de oorzaak van de klachten en de grote uitbraak zijn", meldt de GGD West-Brabant. Het norovirus is een erg besmettelijk buikgriepvirus.

Op camping Tulderheyde waren donderdagavond zo'n 950 studenten en begeleiders voor het introductiekamp aanwezig. Onder hen ongeveer 800 eerstejaars. Zeker 175 mensen werden ziek. Drie werden met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht

Onderzoek loopt nog

"Op dit moment is het echter nog niet bekend of dit norovirus de enige oorzaak van de uitbraak is, of dat er meerdere oorzaken door elkaar spelen. Ook weten we nog niet of het norovirus zich via besmet voedsel heeft verspreid of dat de besmetting heeft plaatsgevonden doordat zieke mensen elkaar besmet hebben. Dit laatste kan bijvoorbeeld gebeuren via braaksel, diarree, besmette toiletten en via besmette handen en oppervlakten."

Het onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld op het introkamp loopt nog. De GGD en NVWA onderzoeken, in samenwerking met Belgische partners en de BUas, de verschillende mogelijke scenario’s. In eerste instantie werd uitgegaan van een voedselvergiftiging.

De BUas meldde maandagochtend dat alle zieken hersteld zijn van de buikklachten.