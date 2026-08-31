Val vrouw van flatgebouw in Eindhoven was ongeluk, man (44) vrijgelaten

De 44-jarige man die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd aangehouden na de val van een vrouw van een flatgebouw in Eindhoven, is vrijgelaten. Uit onderzoek blijkt dat de val een ongeluk was. Dat meldt de politie maandag.

De 48-jarige vrouw viel vrijdagnacht naar beneden bij het appartementencomplex aan de Philitelaan op Strijp-S. Ze werd onder aan de flat gevonden, in een steeg aan de achterkant van het gebouw.

De 44-jarige man woont in het complex en werd na de val opgepakt. De vrouw zou bij hem in het appartement zijn geweest. Hij is nu geen verdachte meer.

De vrouw raakte zwaargewond en ligt in het ziekenhuis. De politie noemde haar toestand zeer zorgwekkend.