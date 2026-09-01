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LIVE 112-nieuws | Man (53) gaat slingerend over de weg na afscheidsborrel, politie grijpt in | A50 dicht geweest bij Uden door politieactie
Vandaag om 06:34
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Liveblog
06:34
Man (53) gaat slingerend over de weg na afscheidsborrel, politie grijpt in
Een 53-jarige man uit Breda is in de nacht van maandag op dinsdag van de weg gehaald. Hij had een een afscheidsborrel gehad en ging daarna slingerend over de weg. Na een blaastest bleek dat hij te veel gedronken had.
06:13
A50 dicht geweest bij Uden door politieactie
De A50 tussen Uden-Centrum en Veghel-Noord is dinsdagochtend in de richting van Eindhoven dicht geweest. Er was een actie van de politie gaande. Mogelijk zou een achtervolging aan de actie en afsluiting vooraf zijn gegaan.
06:02
Botsing in Chaam zorgt voor flinke schade
Op de Baarleseweg tussen Chaam en Baarle Nassau is in de nacht van maandag op dinsdag een bestelbus in botsing gekomen met een vrachtwagen. De bestelbus raakte flink beschadigd en de weg lag vol brokstukken.
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