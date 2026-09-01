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Dode vrouw in tuin in Boxtel: aangehouden bewoner twee weken langer vast
Vandaag om 09:55 • Aangepast vandaag om 10:14
De 66-jarige man uit Boxtel, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een 66-jarige vrouw uit Schiedam, blijft twee weken langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdagochtend. De vrouw werd vorige week donderdagavond dood gevonden in de tuin bij het huis van de verdachte aan de Eikengaard in Boxtel.
De politie na de vondst van de dode vrouw al snel uit van een misdrijf.
De 66-jarige bewoner van het huis meldde zich later bij het politiebureau in Den Bosch en werd aangehouden als verdachte. De man en vrouw zijn bekenden van elkaar. Volgens een buurtbewoner, die de man naar eigen zeggen goed kent, hebben de twee een relatie met elkaar.
De politie doet nog onderzoek.
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