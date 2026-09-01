Dode vrouw in tuin in Boxtel: aangehouden bewoner twee weken langer vast

De 66-jarige man uit Boxtel, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een 66-jarige vrouw uit Schiedam, blijft twee weken langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdagochtend. De vrouw werd vorige week donderdagavond dood gevonden in de tuin bij het huis van de verdachte aan de Eikengaard in Boxtel.

De politie na de vondst van de dode vrouw al snel uit van een misdrijf.