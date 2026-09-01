Ook Best heeft na 167 dagen (bijna) een bestuursakkoord, als laatste

Als laatste gemeente van de provincie heeft ook Best nu bijna een bestuursakkoord. De lokale politiek in de gemeente heeft na 167 dagen onderhandelen een conceptakkoord bereikt. De gesprekken tussen partijen duurden lang, omdat ze van de informateur eerst aan de onderlinge verhoudingen moesten werken. Ook mochten inwoners meepraten.

Het meest opvallend aan het conceptakkoord is dat de gemeenteraad van plan is zich te houden aan de spreidingswet. "De gemeente Best loopt niet weg voor haar maatschappelijke en wettelijke verantwoordelijkheid als het gaat om de landelijke asielopgave." De raad wil op zoek naar maatschappelijk draagvlak.

Met het raadsakkoord kan de gemeente een jaar en drie maanden vooruit. Daarna zijn er namelijk nieuwe lokale verkiezingen in aanloop naar de fusie met Oirschot.

Eerder waren er in Best hevige acties van tegenstanders van een asielopvang in de gemeente. Een bijeenkomst in een sporthal werd voortijdig afgebroken, omdat tegenstanders probeerden binnen te dringen. Het gebouw werd ook bestookt met vuurwerk.

Lange onderhandelingen

De nieuwe partij Best Anders - Voor en door Bestenaren was tegen de asielopvang en werd veruit de grootste met 8 van de 23 zetels. Een meerderheidscoalitie, zoals Best Anders wilde, kwam er niet: de andere partijen wilden een akkoord waar álle partijen hun handtekening onder zetten. Dat lijkt er nu na een lang proces te komen.

Best is daarmee na 167 dagen de laatste gemeente van Brabant die een akkoord heeft bereikt. De verhoudingen tussen de andere partijen en Best Anders waren slecht. Best Anders vond dat de burgemeester een azc wilde doorduwen. Andere partijen vonden die uitspraak niet kunnen. Aan verbetering van de slechte verhoudingen is de afgelopen zomer gewerkt.

Hoofdopgave van het gemeentebestuur van Best zal de aankomende fusie met buurgemeente Oirschot zijn. Over iets meer dan een jaar zijn er daarom nieuwe lokale verkiezingen. Het is nu aan alle partijen om het traject daarnaartoe in goede banen te leiden. In het akkoord komt samenwerking met Oirschot dan ook vaak aan bod. Zo moet bijvoorbeeld een gezamenlijke begroting voor 2028 worden opgesteld.