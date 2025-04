Chaos bij hevige protesten tegen azc, burgemeester bedreigd

Een informatiebijeenkomst over de komst van een nieuw azc in Best is woensdagavond voortijdig afgebroken door hevige protesten van een groep van zeventig man. Zij probeerden verschillende keren sporthal Naestenbest binnen te komen. De burgemeester en de aanwezige wethouders werden bedreigd door de actievoerders buiten.

De ongeveer 150 mensen die binnen waren bij het overleg, werden onder politiebegeleiding naar buiten gebracht. De burgemeester en wethouders zijn snel onder politie-escorte weggevoerd. Toegangsdeur opengebroken

Toen de toegangsdeur nog open was, mochten alleen inwoners van Best naar binnen die zich vooraf hadden aangemeld. Sommigen mensen die al binnen waren, vonden dat iedereen naar binnen mocht. Maar vanwege de veiligheid wilde burgemeester Rianne Donders daar niet aan beginnen, ook al was er op veel meer aanmeldingen gerekend.

Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink

Korte tijd later, toen de toegang tot de sporthal was afgesloten, braken de actievoerders tweemaal de voordeur van de sporthal open en wisten ze nogmaals binnen te komen. Alle drie de keren heeft de politie ze weer buiten gezet voordat de gymzaal en daadwerkelijke bijeenkomst wisten te bereiken. De actievoerders staken vuurwerk af in de hal van het gebouw. Daarna probeerden enkelen via de nooduitgang aan de zijkant van het gebouw opnieuw binnen te breken. Ook werd met eieren gegooid en leuzen gescandeerd. Daarnaast hadden de actievoerders gastoeters bij zich, als lawaaiprotest.

Tegenhouden

Mensen die binnen bij de informatiebijeenkomst waren, probeerden alsnog de deur van een nooduitgang van binnenuit open te maken voor sympathisanten die buiten stonden. Wethouder Rik Dijkhof wist dat samen met een beveiliger maar net te voorkomen.

Tegenstanders van het azc proberen sympathisanten binnen te laten (foto: Omroep Brabant).

Op dat moment had burgemeester Rianne Donders de bijeenkomst net geschorst. Het merendeel van de aanwezigen was het er niet mee eens dat ze in vier kleinere groepen zouden worden opgesplitst. In die groepen zou de verschillende stappen rond de komst van het azc besproken worden. Hoe rustig burgemeester Donders ook bleef, ze werd regelmatig werd onderbroken door boze Bestenaren die eigenlijk helemaal geen uitleg wilden, maar vooral wilden horen dat het azc er niet kwam. Toch overwoog ze na aandringen van enkele aanwezigen om geen groepjes meer te vormen maar een massale uitleg. Ze schorste de bijeenkomst om te kijken of ze dat kon regelen, maar daarna escaleerde het buiten de zaal. Onveilig

Ze kwam terug met de mededeling dat ze de veiligheid niet meer kon garanderen en de bijeenkomst werd afgebroken. Haar mededeling kon op veel cynisch gelach rekenen van de aanwezigen, maar die werden daarna toch dringend verzocht via een andere uitgang de sporthal te verlaten onder begeleiding van veel politieagenten en boa's. Opvallend was dat in een ander deel van het gebouw gewoon gesport werd.

Foto: David Hendriks/Persbureau Heitink

De protesten richten zich op plannen van de gemeente om maximaal 192 asielzoekers op te vangen op een locatie aan de Hooiweg in Best. Ook afgelopen maandag was er al verzet van de omwonenden van buurtschap de Vleut. Hoewel de emoties ook toen hoog opliepen, escaleerde de bijeenkomst niet zoals nu. Arrestatie

Na afloop van de avond in de sporthal, werd nog een vuurwerkbom voor de deur afgestoken. De vermoedelijke gooier van de cobra is door agenten in burger aangehouden en meegenomen naar het politiebureau in Eindhoven. Kort na die arrestatie ontstond er een opstootje tussen bekenden van de verdachte en de politie.

Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink