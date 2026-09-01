Geweldsexplosie net over provinciegrens, 'mogelijk gelieerd aan Bolle Jos'

Een schietpartij dinsdagochtend net over de provinciegrens met Gelderland is volgens bronnen gelieerd aan de criminele organisatie van 'Bolle Jos' Leijdekkers uit Breda. Dat schrijft De Telegraaf. Bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is een dode gevallen en raakten twee politieagenten gewond.

De schietpartij heeft volgens De Telegraaf mogelijk te maken met een drugsconflict. Op exclusieve beelden bij de krant is te zien hoe een groep van meer dan twintig zwaarbewapende mannen een boerderij, waar eerder een drugslab werd gevonden, bestormt en een beveiliger doodschiet.

Minister reageert op geweldsexplosie "Dit geweld tolereren we niet", reageert justitieminister David van Weel op X op de schietpartij in Overasselt waarbij een dode viel en twee agenten gewond raakten. De VVD-bewindsman schrijft verder dat hij meeleeft met de gewonde agenten en de omwonenden die het hebben meegemaakt.

De politie gaat volgens de krant uit van een wraakactie vanuit criminele hoek tegen een van de bewoners van de boerderij. Deze zou in het verleden zaken hebben gedaan met de organisatie van Jos Leijdekkers, ook wel bekend als Bolle Jos. Het gaat daarbij om het importeren van enorme hoeveelheden cocaïne. De mate van geweld in Overasselt is voor Nederlandse begrippen ongekend. Politiebronnen spreken van "Mexicaanse toestanden" en een "drugsoorlog".

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Meerdere aanhoudingen

De politie werd rond 04.00 uur dinsdagochtend opgeroepen voor een verdachte situatie aan de Ewijkseweg in Overasselt. Eén slachtoffer overleed daar aan zijn verwondingen. Ook raakten twee politieagenten gewond. Zij zijn buiten levensgevaar. De Dienst Speciale Interventies (DSI) en politie zijn massaal in Overasselt aanwezig. Een deel van het dorp is afgezet, terwijl het sporenonderzoek op de plek van de schietpartij doorgaat. Na de schietpartij zijn meerdere verdachten aangehouden. Om hoeveel aanhoudingen het gaat, maakt de politie in het belang van het onderzoek niet bekend.

Een arrestatieteam loste dinsdagochtend ook waarschuwingsschoten en pakte meerdere verdachten op. Er is niets bekend over de leeftijd en of woonplaats van de aangehouden verdachten. Omroep Gelderland schrijft dat het huis waar de boel dinsdagochtend escaleerde in juli 2025 meerdere keren is beschoten. Voor die schietpartij werd destijds een 21-jarige man uit Beuningen opgepakt. Hij werd verdacht van poging tot moord. Gevlucht naar Brabant?

Opvallend is dat de A50 tussen Uden en Veghel in de richting van Eindhoven aan het begin van de ochtend enige tijd dicht was. Dit kwam volgens de ANWB door een politieactie. Op de vraag of de inzet van de politie te maken had met de situatie in Overasselt kon een politiewoordvoerder dinsdagochtend niets zeggen. Rond half tien was de DSI ook in de haven van het Brabantse Grave aanwezig. Schippers lieten aan elkaar via de marifoon weten dat ook daar iemand zou zijn aangehouden. Dit wil de politie niet bevestigen.

De DSI in de haven van Grave (foto: Omroep Brabant).

Meest gezochte crimineel

Jos Leijdekkers uit Breda, ook wel bekend als ‘Bolle Jos’, is de meest gezochte crimineel van ons land. Hij staat op de Nationale Opsporingslijst en wordt gezien als een van de belangrijkste organisatoren van de internationale cocaïnehandel. De Bredanaar is in Nederland en België bij verstek veroordeeld tot meer dan honderd jaar celstraf. In mei onderschepten de Spaanse opsporingsdiensten nog een schip met een recordhoeveelheid van dertig ton cocaïne aan boord, die wordt toegeschreven aan de drugsbaas. Hier lees je alle verhalen over Bolle Jos.

Foto: Persbureau Heitink.



In deze video zie je waarom Bolle Jos de meest gezochte crimineel van ons land is: