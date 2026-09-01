'Ruzie om 812 kilo coke leidt tot geweldsexplosie net over provinciegrens'

De geweldsexplosie dinsdagochtend net over de provinciegrens in het Gelderse Overasselt is volgens Het Parool het gevolg van een conflict over 812 kilo cocaïne. De drugs zouden toebehoren aan de groepering rond Bolle Jos uit Breda. Ook De Telegraaf legde eerder al een link tussen de geweldsexplosie, waarbij een dode viel en twee agenten gewond raakten, en Bolle Jos.

Het Parool meldt dat ingewijden hen laten weten dat de schietpartij op de Ewijkseweg in Overasselt te maken heeft met een in beslag genomen partij drugs. De 812 kilo cocaïne zou per vrachtwagen vanuit Afrika via Portugal onderweg zijn geweest naar Nederland. De drugs zouden afgelopen zaterdag zijn gevonden in de vrachtwagen, dit op de grens van Frankrijk en Spanje. Onduidelijk is of de 812 kilo de gehele zending was of dat er nog meer onderweg was. Omdat de transporteur niet meer bereikbaar was, zou een groep investeerders in de partij drugs verhaal zijn gaan halen bij een tussenpersoon die verantwoordelijk zou worden gehouden voor het transport. "In het criminele milieu wordt aangenomen dat het plan was om de drugs terug te halen. Om dat te kunnen tillen waren er zoveel mensen ingeschakeld", schrijft Het Parool over wat er zich zou hebben afgespeeld in Overasselt.

Bij dat bezoek zou dinsdagochtend paniek zijn ontstaan nadat een beveiliger ter plaatse werd doodgeschoten. Op beelden die via De Telegraaf naar buiten zijn gekomen (zie hieronder) is te zien hoe een groep van zo'n twintig mensen met wapens verschillende kanten op rent.

Meerdere aanhoudingen en politieacties

Na de schietpartij zijn meerdere mensen aangehouden. Hoeveel precies is niet bekend. Een arrestatieteam loste tijdens die actie dinsdagochtend waarschuwingsschoten. Ook in de haven van Grave en op de A50 bij Uden vonden later politieacties plaats. Of deze acties te maken hebben met de situatie in Overasselt maakt de politie niet bekend.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Localfocus te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Bolle Jos

Jos Leijdekkers uit Breda, ook wel bekend als ‘Bolle Jos’, is de meest gezochte crimineel van ons land. Hij staat op de Nationale Opsporingslijst en wordt gezien als een van de belangrijkste organisatoren van de internationale cocaïnehandel. De Bredanaar is in Nederland en België bij verstek veroordeeld tot meer dan honderd jaar celstraf. In mei onderschepten de Spaanse opsporingsdiensten nog een schip met een recordhoeveelheid van dertig ton cocaïne aan boord, die wordt toegeschreven aan de drugsbaas. Guy Weski, de advocaat van de voortvluchtige Jos Leijdekkers, reageert dinsdag desgevraagd niet op berichten in verschillende media die zijn cliënt verbinden aan de schietpartij in Overasselt. "Ik weet daar niets van", zei Weski voorafgaand aan een zitting tegen de broer van Leijdekkers in de rechtbank in Rotterdam. Hij staat terecht voor witwassen. Hier lees je alle verhalen over Bolle Jos. In deze video zie je waarom Bolle Jos de meest gezochte crimineel van ons land is: