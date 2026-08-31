OM blaast op laatste moment deal met broer Bolle Jos af

Het Openbaar Ministerie wil toch geen deal sluiten met Harry Leijdekkers, de broer van de Bredase crimineel 'Bolle Jos'. Dat meldt het AD maandagochtend. De top van het OM heeft op het laatste moment besloten geen akkoord te geven.

Weski was namens zijn cliënt in onderhandeling met het OM. Lange tijd leek het erop dat er een deal zou komen, maar vlak voor de zitting blijkt dat het OM die toch niet wil, melden goed ingevoerde bronnen. De top van het OM zou er op het laatste moment toch voor hebben gekozen geen overeenkomst te sluiten met iemand uit de familie Leijdekkers. Een woordvoerder van het OM zegt in een reactie nu niet op de kwestie in te kunnen gaan. "Het komt hoogstwaarschijnlijk tijdens de zitting wel aan bod."

Deze week staat Harry Leijdekkers tijdens een voorbereidende zitting voor de rechter. De afgelopen periode heeft zijn advocaat Guy Weski geprobeerd om samen met het Openbaar Ministerie te komen tot procesafspraken.

De 51-jarige Harry Leijdekkers wordt verdacht van het witwassen van ruim vijftien miljoen euro aan misdaadgeld, afkomstig uit de criminele organisatie van zijn jongere broer. Zo zou hij onder meer miljoenen uit hebben gegeven voor de aankoop van in totaal 277 kilo aan goud.

De broer van de topcrimineel werd in mei opgepakt in Istanboel en vervolgens naar Nederland gebracht.

Zijn broer Jos Leijdekkers wordt beschouwd als een van de grootste cocaïnehandelaren van Europa en is al jaren op de vlucht. Volgens justitie werd een deel van zijn vermogen via deze goudconstructies veiliggesteld.

Hier lees je alle verhalen over Bolle Jos.

In deze aflevering van de podcast Kort en Bondig hoor je waarom Bolle Jos de meest gezochte crimineel van ons land is: