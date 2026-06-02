Oudere broer Bolle Jos na arrestatie met vliegtuig naar Nederland gebracht

Harry Leijdekkers (50), de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uit Breda, is dinsdag uitgeleverd aan Nederland. Harry werd halverwege mei voor de derde keer opgepakt in Turkije. Dinsdag is hij onder begeleiding van de marechaussee naar Nederland gevlogen, dit laat minister David van Weel weten.

De broer van Bolle Jos is na aankomst op Rotterdam The Hague Airport op Nederlandse bodem aangehouden. Hij wordt in Nederland vervolgd voor witwassen van een aanzienlijke hoeveelheid geld, goud en horloges. Miljoenen aan contant geld

Uit onderschepte Sky ECC-chatberichten blijkt volgens het Openbaar Ministerie (OM) dat hij betrokken is geweest bij het ontvangen en overdragen van miljoenen euro’s aan contant geld, het aankopen van een grote hoeveelheid goud en het ontvangen en overdragen van verschillende horloges. Het geld, goud en de horloges zijn volgens het OM uit misdaad afkomstig. Harry Leijdekkers stond al enige tijd internationaal gesignaleerd en werd op zondag 17 mei door de Turkse autoriteiten opgepakt in Istanbul. Komende vrijdag wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal bepalen of Leijdekkers langer vast moet zitten.

Voor derde keer opgepakt

Het is de derde keer dat Harry Leijdekkers is opgepakt sinds zijn broertje en drugscrimineel Bolle Jos op de Nationale Opsporingslijst staat. Ruim twee jaar geleden, in december 2023, werd hij als eens opgepakt tijdens een klopjacht op zijn boer en diens organisatie in Turkije. Een paar maanden later werd alleen door de rechter besloten om hem vrij te laten. De Turkse officier van justitie was het hier niet mee eens en maakte bezwaar. Daarom werd in mei 2025 opnieuw aangehouden in Turkije. Nederland zou daarna om zijn uitlevering hebben gevraagd. Die vond alleen nooit plaats. Bolle Jos grootste prioriteit

Jos Leijdekkers, het broertje van Harry, wordt gezien als een van de grootste drugscriminelen van Nederland. De Bredanaar is in Nederland en België veroordeeld tot in totaal tientallen jaren cel. Minister David van Weel van Justitie noemde zijn arrestatie afgelopen weekend een van zijn grootste prioriteiten. De drugscrimineel wordt al jaren gezocht, maar zit al enige tijd in Sierra Leone. Volgens verschillende bronnen heeft Bolle Jos daar een relatie met een dochter van president Julius Maada Bio. Dat zou de uitlevering moeilijk maken. Op haar na gepakt

De Telegraaf meldde eerder deze maand dat Nederland met speciale eenheden van politie en marine zou hebben geprobeerd om de drugscrimineel op zee in West-Afrika aan te houden. Die actie zou op het laatste moment zijn afgeblazen. Van Weel wilde daar in Buitenhof niets over zeggen.

Hier lees je alle verhalen over Bolle Jos.