Oudere broer Bolle Jos voor de derde keer opgepakt in Istanbul

In Turkije is zondag de oudere broer van de Bredase drugscrimineel 'Bolle Jos' opgepakt. Het is de derde keer dat deze Harry Leijdekkers wordt vastgezet.

Een jaar geleden stond Harry Leijendekkers op het punt om te worden uitgeleverd, meldt het AD . Met de nodige bombarie brachten Turkse media zondag het nieuws over de aanhouding in Istanbul. De oudere broer van de meest gezochte crimineel van de Lage Landen werd gefotografeerd terwijl hij op zijn knieën op de grond zat en werd geflankeerd door zwaar bewapende agenten. Hij stond volgens Turkse media in het land nog steeds internationaal gesignaleerd.

Bescherming

Broer Jos zou volgens verschillende media verblijven in Sierra Leone. Justitieminister David van Weel sprak kort geleden in Genève met zijn Afrikaanse ambtgenoot over de veroordeelde drugscrimineel, die in Sierra Leone bescherming zou genieten van de president, een relatie zou hebben met diens dochter en daarmee een kind hebben.

Bolle Jos wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel en buitensporig geweld.

Vervolging moeder en zus

Vorige maand werd bekend dat Justitie de moeder (68) en de zus (27) van Jos Leijdekkers gaat vervolgen voor witwassen. Bij hen werden in januari tijdens huiszoekingen in Breda, Prinsenbeek en Rotterdam geld en dure cadeaus gevonden. Justitie denkt dat die spullen met crimineel geld zijn betaald.

