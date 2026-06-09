'Broer Bolle Jos kocht 277 kilo goud van crimineel geld'

De 51-jarige Harry Leijdekkers, de oudere broer van topcrimineel ‘Bolle Jos’ uit Breda, wordt verdacht van het witwassen van grote sommen geld via de handel in goud. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Daarbij springt vooral één detail eruit: hij zou in korte tijd maar liefst 277 kilo goud hebben gekocht met crimineel geld.

Volgens het Algemeen Dagblad blijkt uit stukken van justitie dat Harry Leijdekkers miljoenen euro’s zou hebben gebruikt om grote hoeveelheden goud aan te schaffen. Die aankopen vonden plaats in 2020 en zouden bedoeld zijn om geld uit de drugshandel van zijn broer wit te wassen en aan het zicht van autoriteiten te onttrekken.

'14 miljoen euro'

De omvang van de goudhandel is opvallend. In één transactie zou Leijdekkers ruim 10 miljoen euro hebben betaald voor 197 goudbaren van elk één kilo. Kort daarna volgde nog een aanschaf van 80 kilo goud ter waarde van ongeveer 4 miljoen euro.

Volgens justitie is het kopen van goud een bekende methode om illegaal verkregen geld wit te wassen. Goud is wereldwijd makkelijk verhandelbaar, behoudt zijn waarde en kan relatief eenvoudig buiten het zicht van banken of toezichthouders worden gehouden. In deze zaak zou Leijdekkers de aankopen hebben geregeld, zonder dat hij het goud zelf in bezit had.