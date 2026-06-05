Miljoenen cash, goud en horloges: broer van Bolle Jos 2 weken langer vast

Harry Leijdekkers (50), de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos (34) uit Breda, blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten. Harry werd dinsdag onder begeleiding van de marchaussee uitgeleverd aan Nederland, nadat hij halverwege mei voor de derde keer werd opgepakt in Turkije.

Het Openbaar Ministerie (OM) liet eerder deze week weten dat uit onderschepte Sky ECC-chatberichten blijkt dat Harry Leijdekkers betrokken is geweest bij het ontvangen en overdragen van miljoenen euro’s aan contant geld, het aankopen van een grote hoeveelheid goud en het ontvangen en overdragen van verschillende horloges. Het geld, goud en de horloges zijn volgens het OM uit misdaad afkomstig.

Harry Leijdekkers stond al enige tijd internationaal gesignaleerd en werd op zondag 17 mei door de Turkse autoriteiten opgepakt in Istanbul. Bij aankomst op Schiphol is de broer van Bolle Jos dinsdag op Nederlandse bodem aangehouden.