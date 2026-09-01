Internationale belangstelling voor de 'cozy' puzzelboekjes van Bente

Schrijver Bente van de Wouw was een paar jaar geleden gefrustreerd over de oubollige puzzelboekjes die ze aan de rand van het zwembad op vakantie maakte. Met ouderwetse woorden, en vooral saai, zo constateerde ze. Eenmaal thuis wist ze haar uitgever te overtuigen om eigentijdse puzzelboekjes te maken. Het werd onverwacht een hit en nu is er belangstelling van over de hele wereld.

Aan haar keukentafel in Son zit Bente met een haast eindeloze berg inspiratie voor haar cozy puzzelboekjes. "Het zijn geen standaard sudoku's en woordzoekers, maar puzzels waar mensen een goed gevoel bij krijgen", vertelt Bente. "Voor elk seizoen maak ik een nieuw boekje zodat mensen weer voelen hoe het is om met de seizoenen mee te leven." Bente maakt alles zelf. "Ik maak de illustraties zelf, de boekenlijstjes die passen bij de seizoenen, filmlijstjes en de puzzels." De boekjes bevatten geen vernieuwende puzzels, maar naast de bijvoorbeeld de woordzoeker staat een hartverwarmende tekst in warme kleuren.

"Het is bizar, het eerste bod voor Amerika is al binnen."

Voor het eerste boekje uitkwam, kreeg Bente al duizenden bestellingen binnen. "Dat was het eerste moment dat ik dacht, dit kan echt wel eens iets worden. Ik merk dat analoge hobby's als breien en puzzelen weer heel erg in zijn, ook bij een jonger publiek. Ik denk dat dat komt omdat mensen het beu zijn om online de hele tijd aan te staan." Inmiddels is er belangstelling uit Amerika, Denemarken, Polen en Duitsland voor de boekjes van Bente. "Het is bizar, want het eerste bod is al binnen, dat komt uit Amerika."

"Ik had paniekaanvallen en sliep soms maar één uur per nacht."

Bente schreef eerder de boeken Onderweg en Notities van een Introvert. Ze studeerde cum laude af als journalist, maar kwam in een burn-out terecht, omdat ze zichzelf geen tijd gunde om rust te nemen. "Ik was pas 23 jaar en had niet meteen door dat ik een burn-out had. Van de ene op de andere dag had ik paniekaanvallen en sliep ik soms maar één uur per nacht. Ik heb er dik vier jaar mee geworsteld, tot ik uiteindelijk terug kwam in het huis van m'n ouders. Daar kwam ik erachter dat ik me veel extraverter had voorgedaan dan ik eigenlijk was. Ik dacht dat dat van mij werd verwacht en ben heel blij dat ik nu meer mezelf ben." Of Bente zelf ook met haar boekjes de wereld over gaat, weet ze nog niet. "Mijn agent vraagt zich af of dat wel bij me past. Ik blijf introvert, dus ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Laat mij maar lekker thuis mijn puzzelboekjes maken. Maar het succes, ook in het buitenland, is zeker reden voor een feestje."