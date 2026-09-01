Van tip naar transfer: zo beleeft Mounir Boualin de gekte van Deadline Day

Lange dagen, korte nachten en een telefoon die nauwelijks stilvalt. Transferjournalist Mounir Boualin uit Helmond zit midden in de hectiek van Deadline Day, de laatste transferdag voor voetbalclubs. "Een gekkenhuis", noemt hij het. Terwijl veel buitenlandse topcompetities dinsdag al hun deuren sluiten, hebben Nederlandse clubs woensdag nog één dag om zaken te doen. Kunnen we nog wat verrassingen verwachten bij de Brabantse clubs?

Primeur Cody Gakpo Een van de primeurs van Boualin deze transferperiode was het nieuws rondom Cody Gakpo. De oud-PSV'er werd in verband gebracht met verschillende Engelse topclubs. "Ik wist een paar maanden geleden al te melden dat Tottenham Hotspur hem heel graag wilde overnemen. Later kwam daar Manchester City bij, dat kon ik ook als eerste melden."

Zijn werk draait vrijwel helemaal om bronnen en netwerken. "Ik krijg regelmatig tips door, bijvoorbeeld van iemand die bij een club werkt en een speler met een zaakwaarnemer naar binnen ziet lopen. Op basis daarvan check ik binnen mijn netwerk of het klopt. Ik wil altijd een tweede bron, tenzij ik iets echt uit eerste hand weet en er honderd procent zeker over ben."

Boualin werkte jarenlang in de voetbalmedia, waar hij zoetjesaan een netwerk opbouwde binnen de voetbalwereld. Twee jaar geleden werd hij fulltime transferjournalist. Hij richt zich op de Nederlandse transfermarkt en spelers, en Nederlandse spelers in het buitenland.

Het hielp hem dat Gakpo uit Eindhoven komt. "Als je toevallig in Eindhoven bent of mensen in de omgeving kent, hoor je weleens wat. Het begint met een tipje, waarna je gaat zoeken bij je contacten in Engeland en mensen rondom Gakpo. Dan weet je dat je goed zit."

Uiteindelijk leverde dat nieuws hem zelfs erkenning op van Fabrizio Romano, een van de bekendste en grootste transferjournalisten ter wereld. "Ik zou liegen als dat niets met me doet", glimlacht de transfergoeroe. "Het is toch een soort bekroning op je werk als iemand met zo'n naam zegt dat jouw nieuws klopt en dat jij de eerste was die het bracht."

Wat komen er nog voor transfers aan?

Maar wat kunnen supporters van Brabantse clubs nu nog verwachten? Bij PSV rekent Boualin naast Sami Ouaissa, die dinsdagmiddag werd gepresenteerd, in ieder geval op nog drie andere spelers: spitsen Sam Lammers en Mikkel Bro Hansen en vleugelaanvaller Ayoni Santos.

Ook bij Willem II en FC Den Bosch zijn de deuren nog niet helemaal dicht. "Willem II haalt de Belgische doelman Maxim De Lange als vervanger van hun zwaar geblesseerd geraakte eerste keeper", weet Boualin. "Bij FC Den Bosch is er concrete belangstelling vanuit Real Valladolid voor sterspeler Kevin Monzialo."

'Yallah'

Bij iedere transfer die hij weet te melden die bijna rond is, gebruikt Boualin de term 'yallah'. "Yallah betekent in het Marokkaans 'let's go'. Op het moment dat ik 'yallah' breng, is er een transfer rond."

Of we nog veel yallah's gaan zien, blijft afwachten. "Er lopen nog wel wat dingen die ik nog probeer uit te zoeken", zegt hij geheimzinnig. "Een deal kan heel dichtbij zijn en op het laatste moment toch afketsen. Dan moeten clubs en zaakwaarnemers razendsnel doorschakelen naar optie B of C. Ik ben constant aan het bellen en appen, het is één groot gekkenhuis."