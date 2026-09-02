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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Brand verwoest scooter en beschadigt winkelwagenstalling bij Jumbo | Explosie bij huis in Oss, gezin met jonge kinderen ongedeerd

Vandaag om 06:22

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

06:22

Brand verwoest scooter en beschadigt winkelwagenstalling bij Jumbo

Een scooter is dinsdagavond volledig uitgebrand op de parkeerplaats achter de Jumbo aan de Monseigneur van Kesselstraat in Vlijmen. De scooter stond geparkeerd naast de stalling voor winkelwagens.

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05:42

Explosie bij huis in Oss, gezin met jonge kinderen ongedeerd

Een huis aan de Repelstraat in Oss is dinsdagavond beschadigd geraakt door een explosie. Op het moment van de ontploffing was een gezin met jonge kinderen thuis. Niemand raakte gewond.

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