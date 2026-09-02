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LIVE 112-nieuws | Brand verwoest scooter en beschadigt winkelwagenstalling bij Jumbo | Explosie bij huis in Oss, gezin met jonge kinderen ongedeerd
Vandaag om 06:22
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Liveblog
06:22
Brand verwoest scooter en beschadigt winkelwagenstalling bij Jumbo
Een scooter is dinsdagavond volledig uitgebrand op de parkeerplaats achter de Jumbo aan de Monseigneur van Kesselstraat in Vlijmen. De scooter stond geparkeerd naast de stalling voor winkelwagens.
05:42
Explosie bij huis in Oss, gezin met jonge kinderen ongedeerd
Een huis aan de Repelstraat in Oss is dinsdagavond beschadigd geraakt door een explosie. Op het moment van de ontploffing was een gezin met jonge kinderen thuis. Niemand raakte gewond.
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