LIVE 112-nieuws | Brand verwoest scooter en beschadigt winkelwagenstalling bij Jumbo | Explosie bij huis in Oss, gezin met jonge kinderen ongedeerd

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06:22 Brand verwoest scooter en beschadigt winkelwagenstalling bij Jumbo Een scooter is dinsdagavond volledig uitgebrand op de parkeerplaats achter de Jumbo aan de Monseigneur van Kesselstraat in Vlijmen. De scooter stond geparkeerd naast de stalling voor winkelwagens. Lees verder