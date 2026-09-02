Vergunning voor groot distributiecentrum niet goed genoeg, vindt rechter

De hoofdpijn van de gemeente Nuenen over de komst van een groot distributiecentrum is nog een beetje erger geworden. De rechter is meegegaan in een aantal bezwaren van een groep tegenstanders van het distributiecentrum en stuurt de gemeente terug naar de onderzoekstafel.

Volgens de rechter heeft de gemeente verzuimd om bij het verlenen van de omgevingsvergunning naar een aantal belangrijke dingen te kijken. Het wrange is dat de gemeente Nuenen de komst van het distributiecentrum eigenlijk ook niet meer ziet zitten. Dinsdag stond de gemeente ook al voor de rechter in een poging om onder de koopovereenkomst uit te komen met de bouwers van het grote distributiecentrum aan de Collse Hoefdijk in Nuenen. De komende zes weken gaan ze daar nog over in gesprek. Maar er speelde nog een rechtszaak en daar heeft de rechter nu een tussenuitspraak in gedaan. De rechter wil de gemeente zes maanden de kans geven om beter beslagen ten ijs te komen, dus de einduitspraak laat nog even op zich wachten

"Gemeente moet uitgaan van een worst case scenario."

In juni sleepte een grote groep bezwaarmakers de gemeente voor de rechter om de omgevingsvergunning aan te vechten. Daar zaten niet alleen omwonenden bij, maar bijvoorbeeld ook het ziekenhuis in Geldrop-Mierlo. Het ziekenhuis maakt zich zorgen over onder meer de bereikbaarheid. Ook een boze huisartsenpraktijk en buurgemeente Geldrop-Mierlo meldde zich in de rechtszaal.

De rechter geeft ze nu gedeeltelijk gelijk op een aantal belangrijke pijnpunten. De omwonenden zijn bang voor een toename in het verkeer. Volgens hen liggen geluidsoverlast, onveiligheid en nare gevolgen voor de luchtkwaliteit op de loer.

De rechter gaat mee in die vrees. Volgens hem moet de gemeente uitgaan van een 'worst case scenario' als het gaat om een toename van het verkeer en de gevolgen daarvan. Juist door de aanwezigheid van het ziekenhuis. Volgens de rechter heeft de gemeente Nuenen verzuimd om de impact van het verkeer in het ergste scenario te onderzoeken. Maar er is meer waar de gemeente Nuenen nalaat de vergunning goed te onderbouwen. Volgens de rechter is onvoldoende gekeken naar de gevolgen van het distributiecentrum voor de omliggende percelen. Ook is onvoldoende duidelijk gemaakt dat het gebouw niet in strijd is met de regels voor de welstand. Kort gezegd, gaat het distributiecentrum er wel netjes genoeg uitzien?

"Uitstoot stikstof moet beter onderzocht worden."