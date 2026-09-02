Man die doorreed na dodelijke aanrijding vrijgelaten, blijft wel verdachte

De dertigjarige man die wordt verdacht van het doorrijden na een aanrijding met dodelijk afloop in Oss is woensdag vrijgelaten. De man uit Vinkel blijft nog wel verdachte, meldt de politie. Bij het ongeluk kwam afgelopen weekend een man van 82 om het leven.

Het slachtoffer reed op de fiets op de Hertog Antonstraat in Oss toen hij werd geschept . De automobilist reed na de aanrijding door, terwijl het slachtoffer zwaargewond achterbleef. De 82-jarige man overleed later in het ziekenhuis.

De politie startte zaterdagavond een zoektocht naar de bestuurder. Een dag later meldde de dertigjarige man uit Vinkel zich bij de politie, waarna hij werd aangehouden.

Later meldde de politie dat de auto die vermoedelijk betrokken was bij de aanrijding uitgebrand en onbeheerd werd gevonden in Geffen.

Een traumahelikopter landde in de buurt om hulp te verlenen: