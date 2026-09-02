Dreigvideo duikt op na extreem geweld in Overasselt: 'Je zal sterven'

Jan G., wiens boerderij in Overasselt net over de provinciegrens dinsdag werd bestormd door tientallen gewapende mannen, wordt in een online video bedreigd. Vier gemaskerde mannen eisen in gebrekkig Engels dat hij een partij cocaïne terugbrengt. Doet hij dat niet, dan wordt iedereen vermoord. De zaak zou gelieerd zijn aan Bolle Jos, al ontkennen zijn advocaten dat.

Een van de mannen zegt in de video, die onder mee in bezit is van De Telegraaf, dat G. (28) verantwoordelijk is voor het verdwijnen van 1283 kilo cocaïne vanuit Spanje. Hij eist dat de drugs binnen twaalf uur worden terugbezorgd bij zijn contactpersoon. Doet G. dat niet, dan wordt iedereen vermoord. "We beloven, je zal sterven", zegt de man, terwijl hij de boodschap van een papier voorleest. De video duurt ruim een minuut en eindigt met een waarschuwing aan G. Familie, vrienden, zakenpartners en mensen die voor hem werken, zouden worden vermoord. "We zullen jullie allemaal vermoorden, motherfucker." Politie onderzoekt beelden

De videobeelden doken woensdag voor het eerst online op. Het is niet bekend of de video echt is, wanneer de beelden gemaakt zijnen of het voor de aanval bij de boerderij van G. is bezorgd. Volgens De Gelderlander is G. zelf wel op de hoogte van het bestaan van de beelden. Ook de politie kent de video. "Vanzelfsprekend nemen we dit mee in het onderzoek en verifiëren we deze beelden."

Transport

Volgens Het Parool zou G. een rol hebben gehad bij het transport van een partij van ruim 800 kilo cocaïne, die werd onderschept bij de Frans-Spaanse grens. Het AD meldt dat in het criminele circuit het verhaal rond gaat dat vlak voor die onderschepping al honderden kilo's cocaïne zijn gestolen. G. zou daarvoor verantwoordelijk worden gehouden. In het criminele circuit wordt nadrukkelijk gewezen naar Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos. "Bolle is simpel", zegt een bron tegen de krant. "Als je een fout maakt, moet je hem terugbetalen, of moet je wraak nemen op de persoon die je bestolen heeft. Dan is het weer goed." Ook politiebronnen bevestigen volgens de media dat er een link is tussen de partij cocaïne, het geweld bij Jan G. en Leijdekkers. G. deed in het verleden ook al zaken met personen die aan Leijdekkers zijn gelieerd. Liquidatiepoging

Leijdekkers zelf zegt niets met de geweldsexplosie in Overasselt van doen te hebben. Bij de actie werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Ook raakten twee politieagenten zwaargewond. G. was op het moment van de vermeende liquidatiepoging thuis, maar wist via de achterdeur te ontkomen. In zijn onderbroek en met zijn kinderen op zijn arm vluchtte hij het huis uit. Hij hield zich vervolgens schuil tot een zwager hem ophaalde. De politie pakte dinsdag 34 verdachten op. In de nacht van dinsdag op woensdag werd nog een verdachte aangehouden. Hier lees je alle verhalen over Bolle Jos. In deze video zie je waarom Bolle Jos de meest gezochte crimineel van ons land is: