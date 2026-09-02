Advocaten: Bolle Jos heeft niets te maken met geweldsexplosie in Overasselt
Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos, "distantieert zich met klem van de ongefundeerde aantijgingen, die stelselmatig op allerlei vlak worden geventileerd jegens hem, dat hij betrokkenheid zou hebben gehad bij het incident gisteren in Overasselt". Dat zeggen zijn advocaten Jan-Hein Kuijpers en Guy Weski woensdag tegen het ANP.
"Het moet hem van het hart dat dit soort aantijgingen gevaarzettend en bepaald niet rechtsstatelijk zijn", zeggen de advocaten. Verder commentaar willen de raadslieden niet geven.
Een dag geleden gaf Guy Weski nog aan niet te willen reageren op berichten in verschillende media. "Ik weet daar niets van", zei Weski dinsdag voorafgaand aan een zitting tegen de broer van Bolle Jos in de rechtbank in Rotterdam. Hij staat terecht voor witwassen.
Geweldsexplosie net over provinciegrens
In de nacht van maandag op dinsdag liep een groep van meer dan twintig mensen met wapens door Overasselt. Bij een huis aan de Ewijkseweg werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten. Ook raakten twee agenten gewond.
Politie eenheden kwamen massaal ter plaatse en een klopjacht naar de groep begon. In totaal werden dinsdag 34 mensen opgepakt. Zij komen in ieder geval uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije.
Bekijk hieronder de beelden waarop gewapende mannen zijn te zien die door Overasselt lopen:
Link met Bolle Jos
Het Parool en De Telegraaf brachten de geweldsexplosie in verband met drugsbaas Bolle Jos. Volgens Het Parool is de geweldsexplosie het gevolg van een conflict over 812 kilo cocaïne. De drugs zouden toebehoren aan de groepering rond Bolle Jos. Ook De Telegraaf legde dinsdag al een link tussen het geweld in Overasselt en de drugsbaas uit Breda.
Wie is Bolle Jos?
Jos Leijdekkers uit Breda, ook wel bekend als ‘Bolle Jos’, is de meest gezochte crimineel van ons land. Hij staat op de Nationale Opsporingslijst en wordt gezien als een van de belangrijkste organisatoren van de internationale cocaïnehandel. De Bredanaar is in Nederland en België bij verstek veroordeeld tot meer dan honderd jaar celstraf.
Hier lees je alle verhalen over Bolle Jos.
In deze video zie je waarom Bolle Jos de meest gezochte crimineel van ons land is: