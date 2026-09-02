Advocaten: Bolle Jos heeft niets te maken met geweldsexplosie in Overasselt

Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos, "distantieert zich met klem van de ongefundeerde aantijgingen, die stelselmatig op allerlei vlak worden geventileerd jegens hem, dat hij betrokkenheid zou hebben gehad bij het incident gisteren in Overasselt". Dat zeggen zijn advocaten Jan-Hein Kuijpers en Guy Weski woensdag tegen het ANP.

"Het moet hem van het hart dat dit soort aantijgingen gevaarzettend en bepaald niet rechtsstatelijk zijn", zeggen de advocaten. Verder commentaar willen de raadslieden niet geven.

Een dag geleden gaf Guy Weski nog aan niet te willen reageren op berichten in verschillende media. "Ik weet daar niets van", zei Weski dinsdag voorafgaand aan een zitting tegen de broer van Bolle Jos in de rechtbank in Rotterdam. Hij staat terecht voor witwassen.

Geweldsexplosie net over provinciegrens

In de nacht van maandag op dinsdag liep een groep van meer dan twintig mensen met wapens door Overasselt. Bij een huis aan de Ewijkseweg werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten. Ook raakten twee agenten gewond.