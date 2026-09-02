Staatssecretaris geschokt door beelden konijnenfokkers: 'Verschrikkelijk'

Staatssecretaris Erkens is geschokt door beelden waarop te zien is hoe een aantal konijnenhouderijen in Nederland met hun dieren omgaat. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen van D66 en de Partij voor de Dieren, meldt de NOS. Het gaat onder meer om zeven konijnenhouderijen in Brabant.

Animal Rights volgde van eind 2025 tot begin 2026 transporten van fokkerijen naar slachthuizen en legde met een drone en een camera vast hoe de dieren werden aangepakt. De organisatie filmde ook bij zeven Brabantse fokkerijen : in Vlierden, Elsendorp, Vinkel, Mariahout, Alphen, Ulicoten en Someren.

Op undercoverbeelden die Animal Rights in juli onthulde, is te zien dat konijnen bij fokkerijen tijdens transport hardhandig worden vastgepakt en mishandeld. De dieren worden hard aan hun oren of vacht opgetild en in kratten en winkelwagentjes gepropt, waar ze in verdrukking kunnen komen. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond.

"Wat te zien is op de beelden is verschrikkelijk", reageert staatssecretaris Erkens nu, "en het gaat me aan het hart. Zo omgaan met dieren keur ik ten zeerste af en is onaanvaardbaar. Sommigen voelen zich kennelijk vrij om op deze manier met dieren om te gaan als er geen toezichthouder in de buurt is. Dat is verontrustend en onbegrijpelijk."

Strafrechtelijke vervolging

Volgens Animal Rights gaan de handelingen tegen de richtlijnen van konijnentransport in. "Opgepakt worden is voor hen een inherent stressvolle ervaring", schreef de dierenorganisatie in juli in een verklaring. "De ruwe behandeling van konijnen bij het vangen, verplaatsen en in kratten doen voor transport zorgt naast stress voor angst en pijn."

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft volgens staatssecretaris Erkens een grote hoeveelheid recente beelden ontvangen, die worden onderzocht. Als daaruit blijkt dat er inderdaad sprake is van dierenmishandeling, worden de bedrijven strafrechtelijk vervolgd.

Extra toezicht

Erkens zegt dat de beelden die de NVWA tot nu toe heeft bekeken, wijzen op "ernstige en terugkerende problemen met de manier waarop met de dieren wordt omgegaan". Hij wil de Tweede Kamer voor het einde van dit jaar laten weten welke eventuele stappen hij gaat nemen, schrijft de NOS.

Ondertussen wordt er al extra toezicht gehouden op het vangen en inladen van de konijnen, schrijft hij. Daar was tot nu toe weinig aandacht voor omdat inspecties vooral gericht waren op de huisvesting van de vleeskonijnen.