Vrouw met verf bespoten in Den Bosch: man (41) dertig dagen langer vast

De 41-jarige man uit Den Bosch die een vrouw bespoot met rode verf blijft zeker dertig dagen langer in de cel. Het voorarrest van de man is woensdag verlengd door de raadkamer van de rechtbank in Den Bosch.

De vrouw fietste op 14 juni nietsvermoedend door Den Bosch, toen twee mannen haar klemreden . Ze mishandelden haar, schreeuwden naar haar en bespoten haar met rode verf.

Komst opvang in Engelen

De politie denkt dat de mishandeling te maken heeft met de discussie rond de komst voor een opvang van minderjarige asielzoekers in Engelen.

Eerder werd al een 43-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Die man werd al vrijgelaten, maar is nog altijd verdachte.

Die laatste werd eerder geschorst uit voorlopige hechtenis, maar is nog altijd verdachte. Beide mannen staan op 21 september voor de rechter.

Hier lees je alle verhalen over de asielopvang in Engelen.