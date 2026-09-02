Deze docent is bezorgd over AI in de klas: 'Reflex voor studenten'

Het groeiende gebruik van AI onder studenten is een grote zorg voor docente Raimke Groothuizen van Avans in Breda. Ze ziet dat studenten steeds sneller naar ChatGPT grijpen, zonder eerst zelf na te denken. Volgens haar gaat dat ten koste van vaardigheden waarin mensen zich juist van AI kunnen onderscheiden: zelf denken, creëren en kritisch blijven.

De noodkreet van de docente komt na het nieuws dat Tilburg University de rol van AI in onderwijs wil gaan onderzoeken. Afgelopen maandag zag ze het 'makkelijke' gebruik van AI opnieuw bij nieuwe eerstejaars van de opleiding Communicatie. "Ik had ze gevraagd om te brainstormen voor een fictieve naam voor een projectbureau", vertelt ze. "Studenten kwamen in paniek naar me toe, want er was geen wifi en zo konden ze geen opdracht doen." Tijdens een rondje door het klaslokaal zag ze bij veel studenten ChatGPT openstaan. "Ze vertellen dus wat AI heeft bedacht, daar maak ik me zorgen over. Dat studenten als reflex naar AI grijpen en daarmee de stap overslaan dat ze eerst zelf nadenken."

Een studente vertelde Groothuizen vorig jaar dat ze zichzelf door het gebruik van kunstmatige intelligentie dommer was gaan vinden en niet meer goed zelf kon nadenken. Groothuizen vreest dat dit ook gevolgen kan hebben na de opleiding. "Als je heel goed met AI kan werken, ben je totaal vervangbaar als je het werkgebied in gaat."

Over het onderzoek Tilburg University gaat onderzoeken hoe AI het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek fundamenteel verandert, is te lezen bij Univers, het nieuwsplatform van de universiteit. Tilburg University wil weten hoe kunstmatige intelligentie ingezet kan worden om studenten, docenten en onderzoekers te helpen om beter en efficiënter te werken. Een voorbeeld dat zij noemen is AI-chatbot Tilly. Ook onderzoeken ze de risico's van AI en de vraag hoe mens en AI verantwoord kunnen samenwerken. Tilburg University was bij de opening van het academisch jaar vooral positief over de kansen van AI.

Groothuizen kijkt er op een andere manier naar dan de Tilburgse universiteit. Ze ziet het AI-gebruik ieder studiejaar toenemen, bijvoorbeeld bij documenten, adviesrapporten en onderzoeken. "Het maakt het beter leesbaar, maar als ze daarna op gesprek komen als onderdeel van de toetsing, kunnen ze niet uitleggen wat ze hebben gedaan, want dat hebben ze uitbesteed aan AI. Dan lopen ze vast." Door AI komen bovendien ook steeds meer zaken bij de examencommissie te liggen. "Dat was eerst een uitzondering, nu niet meer." Volgens Groothuizen is daarom een andere manier van toetsen nodig. "Daar moeten we heel goed over nadenken." Ook wil ze dat studenten leren wanneer AI wel en niet geschikt is. Kritisch nadenken

Daarnaast hoopt ze dat ouders met hun studerende kinderen over AI blijven praten. "De hersenen van de meeste studenten zijn zich nog aan het ontwikkelen. Zij zijn de gevolgen niet altijd." Groothuizen vindt het belangrijk dat studenten kritisch blijven nadenken en werken aan menselijke vaardigheden, zoals ethisch besef. "Deze vaardigheden zijn niet vervangbaar door AI."

Dit zeggen studenten De 17-jarige Kiki gebruikt elke dag AI. "Ik denk dat het wel een grotere uitdaging is om zelf op ideeën te komen en jezelf uit te dagen", zegt ze. Kiki merkt dat haar creativiteit wel is afgenomen. "Maar niet dat het een heel groot probleem is. Als ik me er écht toe zet, lukt het wel." En dat geeft haar toch een trots gevoel. "Dat ik iets nuttigs doe en iets leer." Ze bespreekt haar AI-gebruik niet meer met haar ouders. "Het is niet meer iets om over te hebben. Dat was het in het begin natuurlijk wel, maar nu niet meer." Ook Jarno (19), student Engels, gebruikt AI voor school. "Het is eerder gemakzucht dan dat ik niet zonder zou kunnen zegt hij." Zelf zegt hij zijn teksten na te laten kijken voor fouten en feedback. En als hij echt geen zin heeft, geeft hij AI de opdracht om iets voor hem te maken. "En dan schrijf ik het zelf over in mijn eigen woorden."