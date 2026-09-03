Nieuwe hospice in Sleeuwijk voelt als een warm thuis: ‘Hartverwarmend’

“Een tuinman zei laatst: je zou bijna willen dat het al zover is…” Apetrots zijn initiatiefnemers Ruben en Melanie Kruithof op hun splinternieuwe, groene hospice in Sleeuwijk. Maandag melden de eerste ‘gasten’ zich pas, maar de enorme belangstelling was er al ver voordat de eerste steen werd gelegd en het gras gezaaid.

Op afstand doet het gebouw met zijn organische vormen, bedekt onder het groen, denken aan het huis van De Teletubbies. “Of aan een Hobbithuisje uit Lord of the Rings”, lacht Ruben. Glunderend van trots staan hij en zijn vrouw Melanie te genieten van alle aandacht. De twee voelen zich gedragen door Altena. “Onwerkelijk. Hartverwarmend. Het stemt ons nederig”, zegt Melanie met betraande ogen. Het stel heeft alles op alles gezet om dit ‘bijna-thuis-huis’ zo comfortabel en knus mogelijk te maken. Om inspiratie op te doen toerden ze samen langs twintig verschillende hospices elders in het land. Overal stelden ze dezelfde vraag: ‘Als je opnieuw een hospice zou bouwen, wat zou je dan hetzelfde doen en wat zou je veranderen?’

Zodat je de laatste warmte van de zon op je huid kan voelen

Deze zoektocht resulteerde in grote raampartijen, een terras bij elke kamer, het gebruik van rustige kleuren en meubilair dat makkelijk aanpasbaar is. “Je kunt de bedden zo door de openslaande deuren naar buiten rijden”, vertelt Melanie trots. “Zodat je misschien de laatste warmte van de zon op je huid kan voelen. En in de gezamenlijke woonkamer kunnen families troost bij elkaar vinden, maar kunnen kinderen ook hun huiswerk maken.” Heel veel inwoners van de gemeente Altena hielpen het afgelopen jaar mee door geld in te zamelen via een benefietloop en een concert. Maar ook kleine acties als taarten bakken en het inzamelen van lege flessen, maakten dat het eindbedrag op bijna een half miljoen euro uit kwam. En daar deed de gemeente nog 95.000 euro bovenop.

Dit is best een slik-momentje.

Honderd vrijwilligers uit de regio hebben zich al gemeld om te helpen. Van tuinieren tot wasjes draaien en zorgen, er was animo genoeg. En da’s bijzonder. “Ik heb ook in de grote steden gewerkt en daar was altijd een tekort aan vrijwilligers”, stelt coördinator Marie-José Brouwer. “Maar hier melden zich elke week nieuwe mensen aan!” Met een grijns van oor tot oor staat ambassadeur Wim Marinissen toe te kijken. “Dit is best een slik-momentje. Echt heel bijzonder. Hier hebben we naartoe gewerkt.” Duidelijk maken dat een hospice niet ‘ver weg en eng’ is, dat was het doel. “Maar dat het zo supermooi zou uitpakken, dat hadden we niet gedacht!”