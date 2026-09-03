Iemand liep westnijlvirus op in Brabant, aantal besmettingen loopt op

In Brabants is iemand besmet geraakt met het westnijlvirus. In totaal hebben dit jaar in Nederland zeker negen mensen het virus opgelopen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag.

De andere besmettingen zijn vastgesteld in Utrecht (5), Noord-Holland (1) en Zuid-Holland (2). Bij een van de besmette personen werd het virus ontdekt na een bloeddonatie. Bij de andere patiënten werd het westnijlvirus vastgesteld nadat zij met klachten in het ziekenhuis waren opgenomen. Zij waren gestoken door een besmette mug.

Een vrouw ouder dan 80 jaar uit de provincie Utrecht overleed aan de gevolgen van de besmetting. Zij had al onderliggende aandoeningen.

Paard en muggen

Begin augustus werd het virus voor het eerst dit jaar vastgesteld bij een paard en muggen in Brabant. Het virus circuleert sinds juli in Nederland. In 2020 werd het westnijlvirus hier voor het eerst vastgesteld. Vorig jaar werden geen besmettingen geregistreerd.

Wat is het westnijlvirus?

Het westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Muggen kunnen besmet raken wanneer zij bloed opnemen van een geïnfecteerde vogel. Vervolgens kunnen zij het virus overdragen op mensen en andere dieren. Volgens het RIVM blijft de kans om in Nederland besmet te raken klein. Ook het risico om ziek te worden na een besmetting is laag.

Ongeveer tachtig procent van de besmette mensen krijgt geen klachten. Circa negentien procent ontwikkelt griepklachten. En ongeveer een procent krijgt neurologische klachten. Vooral mensen met een kwetsbare gezondheid lopen een verhoogd risico op een ernstig ziekteverloop.