Derde keer in twee weken tijd: autoruiten ingeslagen in parkeergarage

Voor de derde keer in twee weken tijd zijn autoruiten ingeslagen in de Parkeergarage Zwijsen in Tilburg. Zeker tien autoruiten sneuvelden in de nacht van woensdag op donderdag op de parkeerplaats in de Spoorzone, in het centrum van Tilburg. Soms was de buit maar een paar euro. “Dit is gewoon klote”, verzucht Glenn Meering, terwijl hij scherven raapt.

Grote hopen glas liggen in de parkeergarage. “Waarom moet dit steeds gebeuren?”, verzucht de 26-jarige Glenn. Heel zijn auto ligt bezaaid met kleine glasdeeltjes. “Twee keer had ik geluk, nu hebben ze mijn auto te pakken.” Uit voorzorg had hij geen dure spullen in zijn wagen liggen. Al twee keer eerder ging het mis in de garage: op 22 en 28 augustus volgens omwonenden. De politie kreeg eerder al 21 aangiftes binnen. Daar zijn de slachtoffers van afgelopen nacht nog niet bij opgeteld. “Die aangiftes moeten nog binnenkomen”, vertelt een woordvoerder. Hoeveel ruiten nu in totaal zijn gesneuveld kon ze nog niet zeggen.

"Het kan de volgende keer onze auto zijn."

“We hebben camerabeelden en de dader is daar ook op te zien. We zijn er dus echt mee bezig. In de nacht krijgt de parkeergarage ook extra aandacht vanuit ons, maar de oplossing ligt bij de parkeerbeheer”, vervolgt de politiewoordvoerder.

Glenns ruit is ingeslagen (foto: Raymond Merkx).

“Heel beangstigend! Het is verschrikkelijk”, vindt Michel van Eikelenburg. Hij kwam kijken en had geluk: zijn wagen was gespaard gebleven. “Maar het kan de volgende keer onze auto zijn.”

Lang niet iedereen heeft een parkeerplaats voor de deur of aan straat in de Spoorzone. Parkeren in de Zwijsengarage is dan de enige mogelijkheid voor 68 euro per maand.

"Hier is veel overlast van dak- en thuislozen. Ik denk dat we de conclusie kunnen trekken dat dat bij elkaar hoort."

Niet alleen in de garage zijn ruiten vernield. Ook op een openbare parkeerplaats aan de Burgemeester Brokxlaan waren ruiten van auto's ingeslagen. "Alleen een paar muntjes zijn weggehaald, nog niet eens een euro. En mijn zonnebril. Ik baal hier wel van. Mijn auto is WA-verzekerd dus ik moet het zelf betalen", vertelt Femke Schieman. "In mijn auto lagen wat losse euro's", vertelt Bart Ghering, naast zijn kapotte ruit. "Hier is veel overlast van dak- en thuislozen. Ik denk dat we de conclusie kunnen trekken dat dat bij elkaar hoort. We moeten beter zorgen voor deze groep. Een ontmoetingsplek, maar ook meer controles, zodat dit niet weer gebeurt." De gemeente Tilburg heeft donderdag nog niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant.