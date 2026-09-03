Technisch directeur Earnest Stewart verlengt contract bij PSV

Earnest Stewart blijft nog langer aan als technisch directeur van PSV. Het contract van de Amerikaan is verlengd tot 2031, melden de Eindhovenaren donderdagmiddag. Stewarts contract liep eigenlijk tot 2027.

Stewart werd in 2023 aangetrokken als Directeur Voetbalzaken. Onder zijn leiding won PSV onder meer drie landstitels en de beker. Als technisch directeur trok hij meerdere spelers aan die PSV aan die successen hielpen.

In een verklaring zegt Stewart nog niet klaar te zijn met bouwen. "Ik ben heel blij en dankbaar dat ik daar nog langer onderdeel van mag zijn. We willen graag die stabiele club blijven die we nu zijn, met elk jaar een brede en sterke selectie die kan meestrijden om de prijzen. Dat is tot nu toe steeds gelukt en ik heb er alle vertrouwen in dat we dat kunnen voortzetten.”

Drie-eenheid

Algemeen directeur Marcel Brands is blij met de contractverlenging. "Met zijn voetbalinhoudelijke kennis, rust, integriteit en ervaring heeft Earnest een belangrijke bijdrage geleverd aan de sportieve successen die we samen hebben behaald”, zegt Brands.

Zelfs tekende Brands onlangs met twee jaar bij tot 2029. Ook trainer Peter Bosz heeft zijn contract met twee jaar verlengd. Daarmee blijft de drie-eenheid van Brands, Bosz en Stewart bij PSV nog jaren in stand.

"Juist die hechte samenwerking tussen directie, staf en de rest van de organisatie vormt de basis van waar PSV nu staat", legt Brands uit. "Continuïteit op sleutelposities is belangrijk om de ingezette ontwikkeling voort te zetten en ook in de toekomst structureel mee te blijven doen om de prijzen.”