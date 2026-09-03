De nieuwe PSV-selectie: van vertrokken uitblinkers tot jonge versterkingen

De transferperiode voor voetbalclubs zit erop en dus ook die van PSV. Van de verkoop van Ismael Saibari tot het op het laatste moment binnenhengelen van de jonge, talentvolle Deense spits Mikkel Bro Hansen: dit gebeurde er allemaal.

Aanvallers Er werd veel in de Eredivisie geshopt. Naast Sano werd nóg een speler van NEC vastgelegd: vleugelspeler Sami Ouaissa . Aan aanvallers geen gebrek bij PSV: Dennis Man en Esmir Bajraktarević werden in verband gebracht met een transfer, maar lijken vooralsnog te blijven.

De duurste inkomende transfer deze zomer bij PSV is Kodai Sano . De 22-jarige middenvelder kwam over van NEC en kostte de Eindhovenaren ruim vijftien miljoen euro. Iets minder betaalde PSV voor middenvelder Sven Mijnans : dertien miljoen euro. Hij werd overgenomen van AZ.

PSV-fans zien ook een oude bekende terugkeren: Sam Lammers kwam over van FC Twente. Donderdag werd ook de laatste aanwinst gepresenteerd: de jonge spits Mikkel Bro Hansen. De 17-jarige Deen komt van Bodø Glimt.

Lange termijn

"Het lijkt erop dat veel spelers zijn gehaald voor de lange termijn", reageert podcast-host Mark Versteden in de Omroep Brabant-podcast De transferzomer van PSV. Hij doelt daarmee ook op de 21-jarige aanvallende middenvelder Ayoni Santos, die werd overgenomen van Sparta Rotterdam.

Maar er was ook ruimte voor ervaring: de 33-jarige Serviër Filip Kostić kwam transfervrij naar PSV. De transfer die het meeste stof deed opwaaien was zonder twijfel die van oud-Feyenoorder en Oranje-international Lutsharel Geertruida.

Vertrokken spelers

Natuurlijk vertrokken er ook spelers: zo ging aanvaller Couhaib Driouech voor zeven miljoen euro naar Celta de Vigo. En sterspeler Ismael Saibari ging voor een PSV-recordbedrag van vijftig miljoen euro naar Bayern München. Joey Veerman had uiteindelijk ook zijn gedroomde transfer naar een topclub te pakken. Hij ruilde PSV in voor het Duitse Borussia Dortmund.

Al met al: er is een hoop gebeurd. In de podcast Transferzomer van PSV' van Omroep Brabant blikken Mark Versteden en Yannick Eling uitgebreid terug en geven ze hun ongezouten mening. Beluister 'm hier: