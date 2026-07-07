Met deze nieuwkomer kan PSV komend seizoen alle kanten op

Sven Mijnans is PSV'er. De middenvelder van AZ tekende maandag een vijfjarig contract bij de Eindhovense landskampioen.

Bij AZ bewees Mijnans afgelopen seizoen weer zijn waarde. Hij bekroonde zijn sterke jaar, waarin hij goed was voor een flink aantal doelpunten en assists - met een glansrol tijdens de gewonnen bekerfinale tegen NEC.

Toen wilde de Alkmaarse club niet meewerken aan een transfer nadat vleugelaanvaller Ruben van Bommel - een goede vriend van Mijnans - al de overstap naar Eindhoven had gemaakt. AZ wilde niet nog een sterkhouder laten vertrekken.

PSV volgde Mijnans al langer. Al toen de middenvelder in 2023 de overstap maakte van Sparta naar AZ had PSV hem op het oog. In de zomer van vorig jaar deed PSV ook al een serieuze poging om de middenvelder over te nemen van AZ.

Veranderingen op het middenveld

Met het contracteren van Mijnans speelt PSV in op de veranderingen op het middenveld van PSV. Sterspeler Ismael Saibari is inmiddels vertrokken, naar de Duitse topclub Bayern München, en aanvoerder Jerdy Schouten zal een groot deel van het volgende voetbalseizoen missen door het herstel van de ernstige knieblessure die hij begin april opliep.

Verder is er belangstelling voor smaakmaker Joey Veerman en reserve-aanvoerder Mauro Junior. Zij hebben allebei een clausule in hun contract waardoor ze voor een beperkt bedrag kunnen vertrekken uit Eindhoven.

Met Mijnans krijgt trainer Peter Bosz er een speler bij die op meerdere posities inzetbaar is. Als loper op het middenveld, in een aanvallende rol en als controlerende middenvelder.

'Perfecte vervolgstap'

"Dit voelt als de perfecte vervolgstap in mijn carrière”, vertelt Mijnans op de website van PSV. Hij gaat in Eindhoven met rugnummer 21 spelen. "Je proeft bij iedereen de honger om komend seizoen vol voor de vierde landstitel op rij te gaan en daar draag ik graag aan bij. Daar naast is het spelen in de Champions League iets waar ik van jongs af aan van heb gedroomd en erg naar uitkijk.”

PSV maakt volgens verschillende bronnen tussen de twaalf en vijftien miljoen euro over naar Alkmaar voor de multifunctionele middenvelder.

'Echt een klapper'

"Ik ben hier heel blij mee", reageert Yannick Eliing in de podcast 'De transferzomer van PSV'. "Mijnans brengt ervaring en leiderschap met zich mee. Hij is daarnaast een voetbalintelligente speler. Ik vind deze transfer echt een klapper. Mijnans is alles wat het middenveld van PSV goed kan gebruiken."

"Je koopt met hem betrouwbaarheid", vult Mark Versteden in de podcast aan.