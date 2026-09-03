Ahoy blij met jubileumconcerten Frans Bauer: 'Bijzondere band opgebouwd'

Frans Bauer en Ahoy zijn als een heilige twee-eenheid. De zanger uit Fijnaart stond al 53 keer met een eigen show op het Rotterdamse podium en keert volgend jaar opnieuw terug naar de concertzaal, voor zijn jubileumconcerten. Rotterdam Ahoy is blij met de keuze van de zanger. "Wij zijn dankbaar en vereerd dat Ahoy zo’n deel uitmaakt van zijn lange carrière", zegt algemeen directeur Jolanda Jansen.

Dat Frans Bauer Ahoy uitkiest om zijn veertig jaar in het vak te vieren, vindt Jansen bijzonder. De band tussen de zanger en de concertzaal is in de loop der jaren steeds sterker geworden. "Dat Frans zich thuis voelt in Ahoy blijkt wel uit het recordaantal concerten dat hij hier heeft gegeven. Daardoor is een bijzondere band opgebouwd die we hopelijk nog lang kunnen voortzetten met hem en natuurlijk met al zijn trouwe fans die voor hem naar Ahoy afreizen." Bijzondere band

De band tussen de twee begon in 1998. Toen zette de zanger voor het eerst voet op het podium in Rotterdam. In de loop der jaren groeide de concertzaal uit tot een vaste plek in zijn carrière. In 2011 nam hij voorlopig afscheid. Het duurde uiteindelijk dertien jaar voordat hij er terugkeerde.

Met de 52e en 53e show in oktober 2024 schreef Bauer geschiedenis: niemand anders stond zo vaak met een eigen show op de bühne in Ahoy. Sindsdien voert de zanger de lijst aan waar in totaal 456 acts en artiesten op staan die ooit één of meerdere keren in de concertzaal hebben gestaan. Ahoy liet die bijzondere prestatie niet zomaar voorbijgaan. Speciaal voor de gelegenheid maakte een kunstenaar een glazen portret van Bauer. De plaquette kreeg een plek bij de artiesteningang van Ahoy, naast het borstbeeld van Lee Towers. Hij was met 51 eigen shows jarenlang recordhouder. Emotioneel weerzien

De shows in 2024 waren niet alleen vanwege het record een bijzonder moment. Na zijn afscheid in 2011 had Bauer nooit meer gedacht dat hij ooit nog in Ahoy zou staan. Zeker na het overlijden van zijn vader Chris leek een terugkeer voor hem ver weg. Zijn vader was zijn steun en toeverlaat bij de grote concerten en was bovendien bij alle 51 eerdere shows in Ahoy aanwezig geweest. 40-jarig jubileum

Op 9 en 10 april 2027 krijgt Bauers verhaal in Ahoy een nieuw hoofdstuk, als hij opnieuw twee avonden in de concertzaal staat. "40 jaar zing ik nu al voor jullie. Daar wil ik iets moois van maken", schrijft de zanger op Instagram. Kaarten voor de twee concerten gaan op 14 september in de verkoop.

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