Steeds vaker acteurs op corsowagens: 'Verhaal nóg aangrijpender maken'
Steeds vaker worden figuranten op de wagens ingezet bij het Bloemencorso in Zundert. Zij moeten ervoor zorgen dat hun wagen nóg meer indruk maakt op het publiek. Buurtschappen trekken daarvoor alles uit de kast, zo speelt een regisseur tegenwoordig ook een belangrijke rol.
Figuranten lopen om de wagen heen, staan op de wagen of zitten erin verstopt. Hierdoor kunnen de buurtschappen hun verhaal wagen nog beter vertellen. En om dat verhaal écht zo goed mogelijk beeldend te maken, worden heuse regisseurs ingeschakeld.
Buurtschap Klein Zundert zet daarvoor Ron Schijfs in. Hij is theaterdocent en werkt veel met regie. Hij is blij dat hij vanuit zijn expertise kan bijdragen aan het corso. "Ik vind het corso een fantastisch gebeuren waar jong en oud mee bezig is. Mijn bijdrage is om de mensen die bij de wagen betrokken zijn te enthousiasmeren en knettergek te maken. Dat vind ik leuk."
Ron regisseert dit jaar bij maar liefst vijf buurtschappen. "Normaal doe ik er maximaal drie. Maar mijn zoon ontwerpt ook een wagen en die belde als vierde of ik daar de regie wilde doen, daar kan ik geen nee tegen zeggen. En daarna belde nog iemand die ik vroeger als klein manneke meenam naar de tent, die kan ik ook niet afwijzen. Het is veel, maar ze hebben totaal verschillende wagens. Dat is heerlijk."
"De act duurt maximaal twee minuten, dus ik denk dat we hem wel 1500 keer moeten doen."
Hoewel de act van buurtschap Klein Zundert nog een beetje geheim moet blijven, licht ontwerper Tygo Verschuren alvast een tipje van de sluier op. "Wij brengen een eeuwenoud figuur door de straten van Zundert. Ze straalt nog jeugdige schoonheid uit. Die behoudt ze doordat ze zielen van jonge vrouwen ontneemt. Tijdens de optocht gaat ze op zoek naar nieuwe slachtoffers."
De figuranten op de wagen zijn vrouwen uit het buurtschap, die zondag tijdens de optocht zeker vier uur in een kooi zullen zitten. "Het wordt een zware tocht", zegt figurant Lotte van Dessel. "De act duurt maximaal twee minuten, dus ik denk dat we hem wel 1500 keer moeten doen. Maar ik vind het waanzinnig leuk om het publiek er zo in mee te nemen."
Ook figurant Nova Hereijgens staat te popelen. "Ik heb er echt enorm veel zin in, ik kan niet wachten tot zondag. Acteren is wat ik het liefste doe. Om dat te mogen combineren met het corso, is nog leuker. Tijdens het spelen kunnen we mensen echt aankijken. Dat maakt het verhaal voor het publiek nog aangrijpender."
Het Bloemencorso Zundert is zondag 6 september live te zien op Omroep Brabant televisie en op Brabant+.
Hier lees je alle verhalen over het Bloemencorso Zundert.