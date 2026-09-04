Steeds vaker acteurs op corsowagens: 'Verhaal nóg aangrijpender maken'

Steeds vaker worden figuranten op de wagens ingezet bij het Bloemencorso in Zundert. Zij moeten ervoor zorgen dat hun wagen nóg meer indruk maakt op het publiek. Buurtschappen trekken daarvoor alles uit de kast, zo speelt een regisseur tegenwoordig ook een belangrijke rol.

Figuranten lopen om de wagen heen, staan op de wagen of zitten erin verstopt. Hierdoor kunnen de buurtschappen hun verhaal wagen nog beter vertellen. En om dat verhaal écht zo goed mogelijk beeldend te maken, worden heuse regisseurs ingeschakeld.

Buurtschap Klein Zundert zet daarvoor Ron Schijfs in. Hij is theaterdocent en werkt veel met regie. Hij is blij dat hij vanuit zijn expertise kan bijdragen aan het corso. "Ik vind het corso een fantastisch gebeuren waar jong en oud mee bezig is. Mijn bijdrage is om de mensen die bij de wagen betrokken zijn te enthousiasmeren en knettergek te maken. Dat vind ik leuk."

Ron regisseert dit jaar bij maar liefst vijf buurtschappen. "Normaal doe ik er maximaal drie. Maar mijn zoon ontwerpt ook een wagen en die belde als vierde of ik daar de regie wilde doen, daar kan ik geen nee tegen zeggen. En daarna belde nog iemand die ik vroeger als klein manneke meenam naar de tent, die kan ik ook niet afwijzen. Het is veel, maar ze hebben totaal verschillende wagens. Dat is heerlijk."