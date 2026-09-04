Scholier Julian (19) wil treinstation terug in Uden en hij is niet de enige

Anderhalf uur is de 19-jarige Julian Leijnse uit Uden iedere schooldag onderweg naar zijn middelbare school in Den Bosch. En dat terwijl je er met de auto in een half uurtje bent. De scholier besloot een profielwerkstuk over zijn grote frustratie te maken en dat idee liep positief uit de hand. Een petitie die hij startte, werd binnen drie dagen al meer dan 1500 keer ondertekend.

De weg naar het busstation vindt de vwo 6'er het ergste niet. "Met de fiets ben ik er binnen een kwartiertje", vertelt hij. Maar dan pas begint de lange tocht naar zijn middelbare school, het Koning Willem I College in Den Bosch. "Dan zijn de bushokjes weer vernield en sta je weer in het glas, dan komt de bus weer helemaal niet opdagen. En als de bus wél komt, zit je er een uur in, omdat-ie in ieder dorp stopt", verzucht de scholier. Van deur tot deur is hij anderhalf uur onderweg. "Terwijl het hemelsbreed om de hoek ligt." Van zijn vrienden is Julian nog niet eens het langste onderweg. "Sommigen zijn twee of drie uur onderweg."

Hoeveel tijd zou het schelen als het treinstation in Uden terugkomt, vroeg hij zich af. Een hoop frustraties, één simpele vraag en het onderwerp voor zijn profielwerkstuk van aankomend schooljaar was geboren. De ijverige vwo'er was zelfs zo enthousiast dat hij in de zomervakantie al begon met zijn onderzoek. "Ik had er zin in", lacht hij.

Duits Lijntje Het Duits Lijntje was vanaf 1873 een spoorverbinding tussen Boxtel en het Duitse Wesel, met stations in onder meer Veghel en Uden. Het personenvervoer stopte in 1950, terwijl goederenvervoer op het traject Boxtel-Veghel tot 2004 doorging. In 2015 concludeerde de provincie na een haalbaarheidsonderzoek dat heropening van de spoorlijn niet rendabel was vanwege onvoldoende belangstelling. Wel zijn er tussen Boxtel, Veghel en Uden nog spoordijken, oude stationslocaties, overwegen en spoorresten te zien.