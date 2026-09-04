Scholier Julian (19) wil treinstation terug in Uden en hij is niet de enige
Anderhalf uur is de 19-jarige Julian Leijnse uit Uden iedere schooldag onderweg naar zijn middelbare school in Den Bosch. En dat terwijl je er met de auto in een half uurtje bent. De scholier besloot een profielwerkstuk over zijn grote frustratie te maken en dat idee liep positief uit de hand. Een petitie die hij startte, werd binnen drie dagen al meer dan 1500 keer ondertekend.
De weg naar het busstation vindt de vwo 6'er het ergste niet. "Met de fiets ben ik er binnen een kwartiertje", vertelt hij. Maar dan pas begint de lange tocht naar zijn middelbare school, het Koning Willem I College in Den Bosch.
"Dan zijn de bushokjes weer vernield en sta je weer in het glas, dan komt de bus weer helemaal niet opdagen. En als de bus wél komt, zit je er een uur in, omdat-ie in ieder dorp stopt", verzucht de scholier. Van deur tot deur is hij anderhalf uur onderweg. "Terwijl het hemelsbreed om de hoek ligt." Van zijn vrienden is Julian nog niet eens het langste onderweg. "Sommigen zijn twee of drie uur onderweg."
Hoeveel tijd zou het schelen als het treinstation in Uden terugkomt, vroeg hij zich af. Een hoop frustraties, één simpele vraag en het onderwerp voor zijn profielwerkstuk van aankomend schooljaar was geboren. De ijverige vwo'er was zelfs zo enthousiast dat hij in de zomervakantie al begon met zijn onderzoek. "Ik had er zin in", lacht hij.
Duits Lijntje
Het Duits Lijntje was vanaf 1873 een spoorverbinding tussen Boxtel en het Duitse Wesel, met stations in onder meer Veghel en Uden. Het personenvervoer stopte in 1950, terwijl goederenvervoer op het traject Boxtel-Veghel tot 2004 doorging.
In 2015 concludeerde de provincie na een haalbaarheidsonderzoek dat heropening van de spoorlijn niet rendabel was vanwege onvoldoende belangstelling. Wel zijn er tussen Boxtel, Veghel en Uden nog spoordijken, oude stationslocaties, overwegen en spoorresten te zien.
Zijn plannen liepen zo uit de hand dat hij een petitie opstartte om het treinstation terug in Uden te krijgen. "Ik loop al langer tegen dit probleem aan dus ik wilde het niet alleen onderzoeken, maar er ook echt iets mee doen."
1500 handtekeningen
Julian bleek al gauw niet de enige te zijn die het station terug wil in Uden: de petitie is in drie dagen tijd al meer dan 1500 keer ondertekend. "Ik krijg veel positieve reacties. Iemand op social media zei zelfs dat hij graag in Uden wilde blijven wonen, maar dat het qua bereikbaarheid met zijn werk niet ging. Hij vond het goed dat ik het oppakte."
De scholier snapt dat een treinverbinding er niet van de een op de andere dag ligt. Daarom vraagt hij de gemeente om samen met NS, ProRail, de provincie en andere omliggende gemeenten een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Uiteindelijk hoopt hij met de gemeente in gesprek te gaan. "Uden wordt te groot voor de mobiliteit die we nu hebben. Ik zie dat er een hoop huizen worden gebouwd. Dan moet de gemeente ook snappen dat er meer gereisd gaat worden."
Julian hoopt dat er in ieder geval gekeken wordt naar een verbinding tussen Uden en Oss, Eindhoven, Den Bosch, Cuijk en Nijmegen. Ook hoopt hij dat de terugkeer van het Duitse Lijntje onderzocht kan worden.