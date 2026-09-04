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LIVE 112-nieuws | Fikse natuurbrand op Strabrechtse Heide, boer voorkomt erger

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Redactie

Liveblog

05:36

Fikse natuurbrand op Strabrechtse Heide, boer voorkomt erger

Op de Strabrechtse Heide woedde donderdagnacht brand. Mensen van de manege die toevallig in de omgeving waren, zagen een rode gloed midden op de heide. Toen ze erheen fietsten, zagen ze dat een stuk heide van ongeveer een voetbalveld groot vlam had gevat. 

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