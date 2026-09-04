Bizar tractorongeluk kost jongen (13) het leven: taakstraf geëist
Een bizar ongeluk maakte in november vorig jaar een einde aan het leven van een 13-jarige jongen op een crossmotor. Hij botste op een zandweggetje in Achtmaal op een tractor en overleed later aan zijn verwondingen. Het ongeluk gebeurde langs een akker in het buitengebied. “Je komt daar eerder een fazant tegen dan een mens”, verklaarde de Poolse verdachte.
Het was vrijdagochtend in de rechtbank in Breda vooral de vraag of het dodelijke ongeluk nou plaatsvond op een akker of toch echt op een weg. Maar er was ook ruimte voor emoties, die bij zo’n zaak uiteraard spelen.
Bij het ongeluk kwam een dertienjarige jongen uit Achtmaal om het leven. Zijn moeder vertelde via de familie-advocaat hoe erg hun zoon, die bijna veertien zou worden, nu wordt gemist en hoe energiek hij in het leven stond.
De jongen was op zaterdagochtend 29 november gaan klussen en was rond de middag weer op weg naar huis op zijn crossmotor. Als dertienjarige mocht hij niet op zo’n crossmotor rijden, maar zoals dat vaker gaat in het buitengebied, werd dat oogluikend toegestaan.
Hij nam vanaf de Goirkesstraat een zandweggetje tussen de akkers door richting de Minnelingsebrugstraat in het buitengebied van Achtmaal. En daar ging het gruwelijk mis, want de jongen botste op de uitgestoken lepels van een tractor die net vanaf de akker het zandpad opreed. De jongen kon de lepels, die net als bij een vorkheftruck een eind uitsteken, niet meer ontwijken en overleed.
Verdachte zat niet in de tractor maar liep erlangs
De Poolse seizoenarbeider Jacek G. (53) was samen met twee Roemeense collega’s boompjes aan het rooien met een grote tractor. Bijzonder was dat Jacek niet ín de tractor zat, maar er samen met zijn collega’s naast liep.
De tractor reed met behulp van gps, zelfstandig, een kaarsrechte lijn over de akker en de mannen begeleidden het rooien van de boompjes naast de machine. De zandweg werd steeds gebruikt om te keren. Volgens de regels moet er iemand in de cabine blijven, maar in de praktijk, zo werd verteld, helpt de bestuurder na het instellen van de gps gewoon mee op het land.
Volgens de officier van justitie was Jacek G. verantwoordelijk voor de tractor, ook al zat hij er niet in. Hij bestuurde het voertuig bij het keren en stelde de gps in. Hij keerde steeds op het zandpad en dat is volgens justitie toch echt een openbare weg en daar had G. beter op moeten letten. Omdat G. dus ‘aanmerkelijk onvoorzichtig’ was, eiste de officier van justitie 180 uur werkstraf, maar daar was de advocaat van G. het niet mee eens.
Stonden lepels tractor omhoog of omlaag?
Jacek zou nog nooit een voorbijganger hebben gezien op die zandweg en verwachtte daar zeker geen crosser. Zijn tractor was ingesteld op een snelheid van slechts 120 tot 137 meter per uur, veel minder dan stapvoets. “Als hij al had gezien of gehoord dat die crosser eraan kwam, wat had hij dan nog kunnen doen?”, vroeg de advocaat zich af. “Als hij een paar seconden eerder op de noodknop had gedrukt had dat hooguit een decimeter gescheeld met die lage snelheid.”
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Het probleem waar de advocaat aan voorbij ging was dat de lepels op de tractor 1,20 meter uitsteken. Logischerwijs heeft de dertienjarige jongen de enorme tractor wel gezien, inclusief zwaailicht, maar hij zag waarschijnlijk niet dat daar twee smalle ijzers uitstaken.
Uit het onderzoek van de politie bleek dat de rechterkant van de crossmotor de linkerlepel heeft geraakt. Gek genoeg stonden de lepels wel omhoog toen de politie ter plekke kwam. Jacek wist 'door de shock' niet meer of ze omhoog of omlaag stonden tijdens het ongeluk.
De officier van justitie weet dankzij het sporenonderzoek echter zeker dat de jongen tegen de lepels is gereden en gaat er daarom vanuit dat een van de drie mannen de lepels na het ongeluk omhoog heeft gedaan.
Zoon verloren
Jacek G. zei niet veel tijdens de rechtszaak. Zijn advocaat noemde hem ‘een man van weinig woorden en emotie’. G. woont een deel van het jaar in Wernhout om te werken voor een boomkweker. Het andere deel van het jaar helpt hij op het landbouwbedrijf van zijn zoon in Polen. G. wilde wel kwijt dat de dood van de jonge crosser hem veel deed, vooral omdat hij vorig jaar zelf ook een zoon is verloren.
De officier van justitie kon het waarderen dat Jacek G. met de familie van de jongen over het ongeluk heeft gesproken. Hij hield het bij een eis van 180 uur taakstraf en vroeg niet om intrekken van het rijbewijs.
De uitspraak in deze zaak is op 18 september.
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