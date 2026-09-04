Bizar tractorongeluk kost jongen (13) het leven: taakstraf geëist

Een bizar ongeluk maakte in november vorig jaar een einde aan het leven van een 13-jarige jongen op een crossmotor. Hij botste op een zandweggetje in Achtmaal op een tractor en overleed later aan zijn verwondingen. Het ongeluk gebeurde langs een akker in het buitengebied. “Je komt daar eerder een fazant tegen dan een mens”, verklaarde de Poolse verdachte.

Het was vrijdagochtend in de rechtbank in Breda vooral de vraag of het dodelijke ongeluk nou plaatsvond op een akker of toch echt op een weg. Maar er was ook ruimte voor emoties, die bij zo’n zaak uiteraard spelen.

Bij het ongeluk kwam een dertienjarige jongen uit Achtmaal om het leven. Zijn moeder vertelde via de familie-advocaat hoe erg hun zoon, die bijna veertien zou worden, nu wordt gemist en hoe energiek hij in het leven stond.

De jongen was op zaterdagochtend 29 november gaan klussen en was rond de middag weer op weg naar huis op zijn crossmotor. Als dertienjarige mocht hij niet op zo’n crossmotor rijden, maar zoals dat vaker gaat in het buitengebied, werd dat oogluikend toegestaan.

Hij nam vanaf de Goirkesstraat een zandweggetje tussen de akkers door richting de Minnelingsebrugstraat in het buitengebied van Achtmaal. En daar ging het gruwelijk mis, want de jongen botste op de uitgestoken lepels van een tractor die net vanaf de akker het zandpad opreed. De jongen kon de lepels, die net als bij een vorkheftruck een eind uitsteken, niet meer ontwijken en overleed.

Verdachte zat niet in de tractor maar liep erlangs

De Poolse seizoenarbeider Jacek G. (53) was samen met twee Roemeense collega’s boompjes aan het rooien met een grote tractor. Bijzonder was dat Jacek niet ín de tractor zat, maar er samen met zijn collega’s naast liep.

De tractor reed met behulp van gps, zelfstandig, een kaarsrechte lijn over de akker en de mannen begeleidden het rooien van de boompjes naast de machine. De zandweg werd steeds gebruikt om te keren. Volgens de regels moet er iemand in de cabine blijven, maar in de praktijk, zo werd verteld, helpt de bestuurder na het instellen van de gps gewoon mee op het land.