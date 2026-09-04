Julia zit al twee dagen zonder koffer in Spanje en hoort niks van Ryanair

Na de technische storing op Eindhoven Airport waardoor zes Ryanair-vluchten woensdag zonder bagage vertrokken, zit Julia al twee dagen zonder haar koffer in Spanje. Een poging om haar bagage op de plaats van bestemming te krijgen, lijkt onmogelijk want Julia heeft geen referentienummer ontvangen. "Ik wil gewoon weten of ik mijn koffer nog kan verwachten."

Nietsvermoedend stond Julia woensdag op haar vlucht naar het Spaanse Girona te wachten toen ze net zoals andere passagiers van de vlucht een sms'je kreeg. "Er stond in dat niet alle bagage kon worden gescand en dat niet alle koffers mee konden met de vlucht", vertelt ze. "Ik ben toen meteen naar de balie gegaan, want ik dacht: nu staan we nog op de grond." Aan de balie kreeg ze te horen dat er nog wel een kans was dat haar koffer mee kon in het vliegtuig. Julia besloot af te wachten tot ze op de luchthaven van Girona was. Daar bleek het vliegtuig met een leeg bagageruim te zijn aangekomen, net zoals vijf andere Ryanair-vluchten waarvan de bagage woensdag tussen kwart over negen en kwart over tien 's ochtends door het controlesysteem was gegaan.

"Sinds woensdag niks meer gehoord."

Meer dan honderd getroffen passagiers kregen volgens Julia een formulier op de luchthaven van Girona waarop ze hun verblijfadres konden invullen om de bagage na te laten komen. "Je zou via de mail een referentienummer krijgen, maar dat heb ik niet ontvangen en sindsdien heb ik niks meer gehoord."

Pogingen om in contact te komen met de luchtvaartmaatschappij of een claim in te dienen mislukken, omdat ze geen referentienummer heeft. "Ik kom nergens doorheen. Als je met de klantenservice belt en over vertraagde bagage begint, krijg je een chatbot aan de lijn en heb je een referentienummer nodig. Als je dat niet hebt, zegt de chatbot 'goodbye' en wordt er opgehangen."

"Ik ben op een punt dat ik meer spullen nodig heb."

Julia is een klein weekje op bezoek bij familie in de buurt van Girona en is de eerste dagen met wat kleine aankopen doorgekomen. "Ik heb een bikini, slippers en toiletspullen gekocht, omdat je wel eens verhalen hoort dat bagage na één of twee dagen aankomt. Maar nu ben ik op een punt dat ik meer spullen nodig heb. Ik wil gewoon weten of ik mijn koffer nog kan verwachten", zegt ze gefrustreerd. Eindhoven Airport laat aan Omroep Brabant weten dat alle vertraagde bagage klaarstaat om met de eerstvolgende vlucht meegenomen te worden. Bij hoeveel vluchten dit al is gebeurd of wanneer dat nog gaat gebeuren, bepaalt de luchtvaartmaatschappij. "Vandaag gaat er weer een vlucht naar Girona. Maar of de vertraagde bagage meegaat, bepaalt Ryanair", zegt een woordvoerder van de luchthaven vrijdag. Ook de communicatie over vertraagde bagage is volgens hem een zaak tussen de passagier en de luchtvaartmaatschappij. Wat de technische storing met het controlesysteem woensdagochtend heeft veroorzaakt, kan Eindhoven Airport niet zeggen. "Het heeft een uurtje geduurd en is sindsdien niet meer voorgekomen", zegt de woordvoerder. Ryanair heeft nog niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant.

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In deze video wordt uitgelegd hoe bagage op Eindhoven Airport wordt gecontroleerd: