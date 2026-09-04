Laatste fietskunstwerken onthuld: 'De bombarie die ontstond vond ik apart'

Wie over de snelfietsroute F50 in Veghel fietst, komt tien levensgrote kunstwerken van verschillende soorten fietsers tegen. Het zijn allemaal inwoners uit de gemeente Meierijstad. Vrijdag was het tijd voor de onthulling van de laatste twee beelden. "Deze is superverantwoord, met de handen aan het stuur én een helm op", zegt wethouder Luc van den Tillaart.

Eric Lakké is de fietser die de eer kreeg om als allerlaatste kunstwerk onthuld te worden. Hij is afgebeeld als fietser op een speedpedelec. "Toen de oproep werd gedaan om model te staan voor dit project, heb ik mezelf aangemeld. Ik gaf aan dat ik wel met een speedpedelec wilde poseren." Een eigen speedpedelec had Eric niet, maar gelukkig mocht hij er een lenen van een fietsenwinkel. Daarmee heeft hij geposeerd om uiteindelijk te worden vereeuwigd als standbeeld. "Veilig uiteraard. Met een helm op en de handen aan het stuur. Zo hoort het."

De onthulling van één van de kunstwerken (foto: Tom Berkers).

Met die uitspraak doelt hij op de ophef rond een van de eerste kunstwerken. Het project van kunstenaar Florentijn Hofman kreeg eerder al de nodige media-aandacht. Een van de eerdere beelden, waarop een fietser met losse handen fietst, zorgde voor discussie. Sommigen vonden het geen goed voorbeeld van veilig fietsgedrag.

"Het eerdere beeld van 'Lonneke' riep inderdaad nogal wat vragen op", vertelt wethouder Luc van den Tillaart over de commotie. Het nieuwe beeld van Eric laat volgens hem juist een heel ander beeld zien. "Deze is superverantwoord, met de handen aan het stuur en een helm op."

"De bombarie die ontstond vond ik wel apart."

Van den Tillaart vindt de eerdere discussie ook onderdeel van kunst. "Kunst kan weleens schuren of vragen oproepen. Is het een meisje dat met losse handen naar school fietst? Of is het juist een wielrenner die in de gele trui juichend over de finish komt? Dat is kunst. Iedereen ziet wat hij wil zien." Ook Eric zelf heeft zo zijn mening over de eerdere ophef. "De bombarie die ontstond, vond ik wel apart. Dat is jammer. Al is het natuurlijk wel goed voor de bekendheid van de kunstenaar en het project. Maar iedereen fietst toch weleens met de handen los. Zeker vroeger." "Ik ben netjes afgestapt", vult fietsster Miriam aan. "Ik heb mijn fiets geparkeerd om een foto te maken. Al moet ik zeggen dat ik ook weleens fietsend een foto maak met één hand aan het stuur", lacht ze. "Dat is inderdaad niet zo slim. Die mislukken dan ook meestal."

Miriam bij haar eigen kunstwerk (foto: Tom Berkers).