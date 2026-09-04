Paardenboer met giertank voorkomt grotere heidebrand: 'Held van de dag'
Lang hoefde paardenboer Martien Adelaars niet na te denken toen hij wakker werd door een alarmerend telefoontje. "De Strabrechtse Heide staat in brand", klonk het aan de andere kant van de lijn. Martien was meteen klaarwakker en ging op pad met een gevulde giertank met 4000 liter water.
"Hij heeft erger voorkomen", liet de brandweer achteraf weten. De brand brak in de nacht van donderdag op vrijdag uit in het natuurgebied tussen Geldrop en Heeze en werd ontdekt door fietsers. Via via kwam dit onheilspellende bericht ook bij Martien terecht, die meteen in actie kwam.
"Ik was er eerder dan de brandweer, die reed achter mij aan", vertelt Martien van manege Meulendijks. "Met mijn tractor met hoge banden kan ik gemakkelijker over de heide rijden dan een brandweerwagen. Ik heb driekwart van de brandende heide kunnen blussen. Toen was mijn giertank leeg."
De brandweer nam het laatste deel over en had de slangen al uitgerold. Volgens de brandweer speelde de paardenboer een cruciale rol bij het blussen van de natuurbrand. Zoals Martien zelf ook constateerde, was de heide nog steeds droog en waaide het hard, waardoor het vuur zich snel verspreidde.
Toevallig passerende wandelaars hebben gehoord over het doortastende optreden van Martien. "Hij is de held van de dag", reageren ze opgewekt. "Het is niet de eerste keer dat hij hier een brand blust", zegt Boswachter Erik Schram die een kleinigheidje als bedankje heeft meegenomen. "Er stond al een gebied ter grootte van een voetbalveld in brand. Hij heeft ons voor een grotere ramp behoed."
De paardenboer blijft nuchter onder alle lofuitingen. "Ik ben blij dat ik kon helpen en een volgende keer doe ik het gewoon weer."