Paardenboer met giertank voorkomt grotere heidebrand: 'Held van de dag'

Lang hoefde paardenboer Martien Adelaars niet na te denken toen hij wakker werd door een alarmerend telefoontje. "De Strabrechtse Heide staat in brand", klonk het aan de andere kant van de lijn. Martien was meteen klaarwakker en ging op pad met een gevulde giertank met 4000 liter water.

"Hij heeft erger voorkomen", liet de brandweer achteraf weten. De brand brak in de nacht van donderdag op vrijdag uit in het natuurgebied tussen Geldrop en Heeze en werd ontdekt door fietsers. Via via kwam dit onheilspellende bericht ook bij Martien terecht, die meteen in actie kwam.

De verschroeide heide die in brand stond (foto: Raymond Merkx).

"Ik was er eerder dan de brandweer, die reed achter mij aan", vertelt Martien van manege Meulendijks. "Met mijn tractor met hoge banden kan ik gemakkelijker over de heide rijden dan een brandweerwagen. Ik heb driekwart van de brandende heide kunnen blussen. Toen was mijn giertank leeg." De brandweer nam het laatste deel over en had de slangen al uitgerold. Volgens de brandweer speelde de paardenboer een cruciale rol bij het blussen van de natuurbrand. Zoals Martien zelf ook constateerde, was de heide nog steeds droog en waaide het hard, waardoor het vuur zich snel verspreidde.

Boswachterr Erik Schram heeft een kleinigheidje meegenomen voor paardenboer Martien (foto: Raymond Merkx).