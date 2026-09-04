Hoe Ellie uitgroeide tot een van de succesvolste corso-ontwerpers

Ellie Snepvangers uit Zundert noemt zichzelf een echt corso-kindje. Net als het Bloemencorso vierde ook zij dit jaar haar negentigste verjaardag. Ellie was nauw betrokken bij het grote evenement. Ze was een van de eerste vrouwelijke wagenontwerpers en bovendien succesvol, want ze won negen keer de eerste prijs.

Het corsovirus stroomde al snel door het bloed van Ellie. Haar vader was een van de ontwerpers van de wagens van Buurtschap Klein Zundert. Als klein meisje ging ze al met hem mee. "Toen Valkenswaard begon met het corso, vroegen ze advies aan mijn vader. Ik ben toen een keer met hem mee geweest. Zo ben ik erin gerold." Ellie ging studeren aan de kunstacademie in Breda. Daar hield ze zich bezig met mode, maar eigenlijk vond ze die mode helemaal niks. Op haar twintigste overleed haar vader, waarna ze het stokje van hem overnam. "Je vader was dood en je moest het overnemen. Dat was gewoon een plicht", vertelt ze vol overtuiging.

Ellie Snepvangers terwijl ze bezig is een wagen voor Bloemencorso Zundert te ontwerpen (foto: Wilco Zonneveld).

Door haar ervaring op de kunstacademie werd ze direct naar voren geschoven als opvolger van haar vader. Daarmee was ze in de jaren zestig een opvallende verschijning tussen de voornamelijk mannelijke wagenontwerpers van het corso. "Ik geloof niet dat ik mij anders heb gevoeld dan alle mannen die er rondliepen. Ze namen aan wat ik zei en dat werd het dan. Vaak waren het twee wagens die op een onderstel van een landbouwwagen stonden", zegt ze, terwijl op haar keukentafel de fotoboeken van de corso's door de jaren heen liggen. Al bladerend komen de verschillende verhalen naar boven.

Zo vond ze de wagen uit 1973 met de naam Lampionnenoptocht een van de mooiste. "We gebruikten toen een nieuwe methode: systeemwerk. Je tekende één ding en zaagde het drie of vier keer uit." Zo konden ontwerpen meerdere keren op de wagen worden gebruikt.

Een van de wagens die Ellie Snepvangers heeft ontworpen (foto: Wilco Zonneveld).

