'Godfather van het corso' Harry (86) blikt terug op 60 jaar bloemengekte
Meer dan 130 ontwerpen, veertien verschillende buurtschappen en prijzen bij verschillende bloemencorso's. Harry van den Broek (86) is al tientallen jaren een vaste waarde in de wereld van het corso. Niet voor niets wordt hij de 'Godfather van het Bloemencorso' genoemd. Zijn geheim? "Gewoon aanpakken en doen", zegt hij. Terugkijkend op zijn leven vol tekeningen, tenten en wagens is één ding duidelijk: Harry is nog lang niet uitgekeken op het corso.
Het begon eigenlijk heel simpel. Harry kon tekenen. Dat viel op bij een bestuurslid van buurtschap Laer-Akkermolen, waar hij opgroeide. "Ze ontdekten dat je leuk kon tekenen. En dan vragen ze: hé, die Harry, zou die niet een ontwerp kunnen maken?"
Zo rolde hij het corso in. Eerst met tekeningen, later met maquettes en uiteindelijk als ontwerper. Zijn tekentalent bracht hem naar de kunstacademie Sint Joost in Breda, waar hij werd opgeleid tot beeldend kunstenaar. Schilderen en tekenen werden zijn beroep, maar het corso bleef ondertussen een rode draad in zijn leven. In 1965 maakte hij zijn eerste corso-ontwerp.
"Ze zaten toen wel achter je aan: we willen een ontwerp van Harry."
De eerste twintig jaar tekende Harry trouw voor zijn eigen buurtschap Laer-Akkermolen. Daarna wisten ook andere buurtschappen hem te vinden. Zijn combinatie van kunstenaarschap en corsokennis maakte hem een gewilde ontwerper.
Al snel wilden meerdere buurtschappen zijn ontwerpen. "Ze zaten toen wel achter je aan: we willen een ontwerp van Harry", zegt hij met een glimlach.
"Je bent dan wel de artistiek leider van een ontwerp, maar de groep moet het maken."
Het bedenken van steeds nieuwe wagens lijkt een bijna onuitputtelijke bron van inspiratie te vereisen, maar voor Harry ging dat vanzelf. "Als beeldend kunstenaar ben je toch creatief van geest. En dan schiet er ineens een idee te binnen. Dat gebeurt gewoon."
Een van die ideeën werd Don Quichotte, de bekende ridder die tegen windmolens vecht. Daarmee wordt bedoeld: het vechten tegen ingebeelde of kansloze vijanden. Hij had ooit een beeld van Don Quichotte gezien, met de borst vooruit. "Dat leek me een leuk ontwerp. Hij vecht tegen de molens en wij vechten met het corso."
De wagen won de eerste prijs en groeide uit tot een van zijn favorieten. "Een trotse Don Quichot met zijn borst vooruit. Blijven werken, blijven ontwerpen, met z'n allen." Want winnen doe je volgens Harry nooit alleen. "Je bent dan wel de artistiek leider van een ontwerp, maar de groep moet het maken."
"Het blijven creëren met je handen, dat blijft toch het mooiste."
Harry kijkt met belangstelling naar kunstmatige intelligentie (AI), maar bewaakt tegelijkertijd iets wat volgens hem de kern van het corso vormt. "AI bespaart straks ook werk. Maar het ambachtelijke van een vorm maken met je eigen creativiteit gaat er wel uit." Hij zegt het bijna als een credo: "Het blijven creëren met je handen, dat blijft toch het mooiste. Dat is het corso eigenlijk."
En dus blijft de 85-jarige Harry nog steeds betrokken bij het corso. Vooral het contact met de nieuwe generatie vindt hij mooi. "Je voelt, ook op je leeftijd, dat je nog een betekenis hebt voor de jeugd. Dat vind ik heel mooi."
De titel 'Godfather van het corso' doet hem ondertussen vooral lachen. "Een leuke titel", noemt hij het. Maar belangrijker vindt hij dat hij nog altijd mee kan doen en iets kan betekenen voor de jonge corsobouwers.
Het Bloemencorso Zundert is zondag 6 september live te zien op Omroep Brabant televisie en op Brabant+.
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