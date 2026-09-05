'Godfather van het corso' Harry (86) blikt terug op 60 jaar bloemengekte

Meer dan 130 ontwerpen, veertien verschillende buurtschappen en prijzen bij verschillende bloemencorso's. Harry van den Broek (86) is al tientallen jaren een vaste waarde in de wereld van het corso. Niet voor niets wordt hij de 'Godfather van het Bloemencorso' genoemd. Zijn geheim? "Gewoon aanpakken en doen", zegt hij. Terugkijkend op zijn leven vol tekeningen, tenten en wagens is één ding duidelijk: Harry is nog lang niet uitgekeken op het corso.

Het begon eigenlijk heel simpel. Harry kon tekenen. Dat viel op bij een bestuurslid van buurtschap Laer-Akkermolen, waar hij opgroeide. "Ze ontdekten dat je leuk kon tekenen. En dan vragen ze: hé, die Harry, zou die niet een ontwerp kunnen maken?" Zo rolde hij het corso in. Eerst met tekeningen, later met maquettes en uiteindelijk als ontwerper. Zijn tekentalent bracht hem naar de kunstacademie Sint Joost in Breda, waar hij werd opgeleid tot beeldend kunstenaar. Schilderen en tekenen werden zijn beroep, maar het corso bleef ondertussen een rode draad in zijn leven. In 1965 maakte hij zijn eerste corso-ontwerp.

"Ze zaten toen wel achter je aan: we willen een ontwerp van Harry."

De eerste twintig jaar tekende Harry trouw voor zijn eigen buurtschap Laer-Akkermolen. Daarna wisten ook andere buurtschappen hem te vinden. Zijn combinatie van kunstenaarschap en corsokennis maakte hem een gewilde ontwerper. Al snel wilden meerdere buurtschappen zijn ontwerpen. "Ze zaten toen wel achter je aan: we willen een ontwerp van Harry", zegt hij met een glimlach.

"Je bent dan wel de artistiek leider van een ontwerp, maar de groep moet het maken."

Het bedenken van steeds nieuwe wagens lijkt een bijna onuitputtelijke bron van inspiratie te vereisen, maar voor Harry ging dat vanzelf. "Als beeldend kunstenaar ben je toch creatief van geest. En dan schiet er ineens een idee te binnen. Dat gebeurt gewoon." Een van die ideeën werd Don Quichotte, de bekende ridder die tegen windmolens vecht. Daarmee wordt bedoeld: het vechten tegen ingebeelde of kansloze vijanden. Hij had ooit een beeld van Don Quichotte gezien, met de borst vooruit. "Dat leek me een leuk ontwerp. Hij vecht tegen de molens en wij vechten met het corso." De wagen won de eerste prijs en groeide uit tot een van zijn favorieten. "Een trotse Don Quichot met zijn borst vooruit. Blijven werken, blijven ontwerpen, met z'n allen." Want winnen doe je volgens Harry nooit alleen. "Je bent dan wel de artistiek leider van een ontwerp, maar de groep moet het maken."

Don Quichotte in 1976 (foto: Van Hassel / Archief Corso Zundert).

In acht decennia zag Harry het corso veranderen van eenvoudige wagens naar technisch hoogstaande kunstwerken , waarbij ook nieuwe technologie haar intrede heeft gedaan.

"Het blijven creëren met je handen, dat blijft toch het mooiste."