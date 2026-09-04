Lezer van eerste Dolfje-boek zorgt 30 jaar later voor nieuw avontuur

De populaire schrijver Paul van Loon heeft zijn dertigste avontuur van Dolfje Weerwolfje geschreven, en dat ook nog eens dertig jaar nadat zijn eerste Dolfje Weerwolfje-boek het licht zag. "En dat terwijl Dolfje al die tijd zeven jaar is gebleven", vult de schrijver aan.

Al die jaren schrijft Paul het liefst in de avond en nacht over de avonturen van Dolfje. "Ik begin om negen uur 's avonds en afhankelijk van hoe lekker het gaat, ga ik door tot een uur of twee 's nachts", vertelt hij. "Ik denk dat de avond en nacht de beste sfeer oproepen voor Dolfjes belevenissen."

Trots op dertig jaar succesverhalen is niet het juiste woord, vindt de schrijver. Na vijftien jaar waren al meer dan een miljoen boeken verkocht. "Dankbaar vind ik passender. Het is toch geweldig om zo lang kinderen, maar ook volwassenen, blij te kunnen maken. Dat blijf ik bijzonder vinden."

Voorlopig denkt de auteur nog niet aan stoppen. "Ik vind het nog veel te leuk en ik blijf benieuwd naar wat Dolfje nu weer gaat meemaken." Inspiratie voor die verhalen krijgt hij ook van zijn lezers. "Een meisje in een rolstoel vroeg mij eens of er ook weerwolven in rolstoelen bestaan. Dat weet ik niet, heb ik toen gezegd, maar toen heb ik wel een verhaal over 'griezelwielen' geschreven."