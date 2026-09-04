Foto gedeeld, tips binnen, maar tweede verdachte PSV-feest blijft spoorloos
De politie tast nog steeds in het duister over de identiteit van de tweede man die betrokken zou zijn geweest bij het afsteken van zwaar vuurwerk tijdens de kampioensviering van PSV in Eindhoven. Bij dat incident raakte een 16-jarige supporter ernstig gewond aan zijn hand. In juli werden beelden van de verdachten gedeeld, maar dat leverde weinig op.
De politie gaat nu met het Openbaar Ministerie overleggen wat er nog meer gedaan kan worden om de man op te sporen. Een woordvoerder van de politie weet niet of er nog andere mogelijkheden zijn om de verdachte te vinden nu zijn foto al is gedeeld.
Wel tips
"Er zijn wel tips binnengekomen nadat de foto's zijn gepubliceerd, maar die leverden niet het gewenste resultaat op", vertelt dezelfde politiewoordvoerder.
Het slachtoffer was op 7 april aanwezig bij de festiviteiten in het centrum van Eindhoven. Toen hij een voorwerp van de grond wilde oprapen omdat hij dacht dat het een fakkel was, ontplofte het in zijn hand. Het bleek te gaan om zwaar vuurwerk.
De gevolgen waren groot. De jongen verloor twee vingertoppen, terwijl ook de pees van zijn duim losscheurde. Daarnaast raakte een slagader onherstelbaar beschadigd en lag zijn handpalm helemaal open.
De politie hield al eerder een verdachte aan, maar is nog op zoek naar een tweede man. Die droeg vermoedelijk een zwart T-shirt met daaronder een PSV-shirt.
Bewust risico genomen
Volgens de politie namen de verdachten bewust het risico dat er gewonden zouden vallen door zwaar vuurwerk af te steken in een grote menigte.
Mensen die weten wie de gezochte man is, worden nog altijd gevraagd contact op te nemen met de politie.