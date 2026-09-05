Babs moet huis verkopen net na inval bij zoektocht naar bende rond Jan G.

Een politie-inval in haar ouderlijk huis komt voor Babs Roden uit Helmond op een bijzonder ongelukkig moment. Het leegstaande huis in Nederasselt staat net te koop, maar door de inval na de aanslag op het huis van Jan G. vreest ze dat potentiële kopers denken dat het om een drugspand gaat. "We hebben hier geen drugs, maar iedereen die het nieuws kijkt, denkt nu van wel."

Babs is uitvaartverzorgster en had die dinsdag, omdat ze aan het werk was, haar telefoon uitstaan. Toen ze die ’s middags aanzette werd ze overspoeld door appjes van buren. “Er staat politie voor je huis”, las ze. “Ze vallen binnen!”.

De beschadigde deur na de inval door de politie

Tip aan politie

De politie blijkt een tip te hebben gekregen over een verdachte situatie rond het huis van Babs. Agenten zijn op dat moment op zoek naar verdachten van de overval in Overasselt. Wat de tip precies inhield en wie hem heeft gegeven, mag de politie Babs niet vertellen. Na haar werk rijdt ze naar het huis. Door de inval is er schade ontstaan: er zit onder andere een groot gat in de deur. "De buren hadden filmpjes van agenten en politiehonden. Je hoort ze 'politie' roepen en daarna vallen ze het huis binnen. Dat is heel raar om van je eigen huis te zien."

Het huis staat leeg en er was ook niemand. Babs lacht schamper: "Jan G. zit hier niet en drugs hebben we ook niet in huis, hooguit koffie en suiker."

Wat was er aan de hand in Overasselt? In de nacht van dinsdag 1 september werd een boerderij aan de Ewijkseweg in Overasselt (Gelderland) aangevallen door meer dan twintig gemaskerde en zwaarbewapende mannen. Bij de aanval werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Ook twee agenten raakten gewond toen er op hen werd geschoten. De bewoners van de boerderij, onder wie de 28-jarige Jan G., zouden het doelwit zijn geweest, door een drugsconflict. Na de aanval startte de politie een grote zoektocht naar de daders. In en rond Overasselt werden uiteindelijk 34 verdachten aangehouden. De aanval wordt mogelijk gelinkt aan de criminele organisatie van de voortvluchtige Bolle Jos uit Breda.

Foto's geven verkeerde indruk

Babs neemt de politie niets kwalijk. Wel is ze boos over de manier waarop sommige media over de inval berichten. De foto van haar huis wordt door verschillende kranten en nieuwssites gebruikt. "Daar staat dan onder: 'Huis in Nederasselt waar de politie ook een inval deed'. Dat klopt natuurlijk, maar niet iedereen leest de kleine letters. Mensen zien vooral een kop met woorden als Jan G., geweldsexplosie en drugspand. En daar staat dan een foto van mijn huis bij."

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