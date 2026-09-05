Huis van Babs staat te koop en vol in beeld na politie-inval: 'Geen Jan G.'
Een politie-inval in haar ouderlijk huis komt voor Babs Roden uit Helmond op een bijzonder ongelukkig moment. Het leegstaande huis in Nederasselt staat net te koop, maar door de inval na de aanslag op het huis van Jan G. vreest ze dat potentiële kopers denken dat het om een drugspand gaat. "We hebben hier geen drugs, maar iedereen die het nieuws kijkt, denkt nu van wel."
Babs is uitvaartverzorgster en had die dinsdag, omdat ze aan het werk was, haar telefoon uitstaan. Toen ze die ’s middags aanzette werd ze overspoeld door appjes van buren. “Er staat politie voor je huis”, las ze. “Ze vallen binnen!”.
Tip aan politie
De politie blijkt een tip te hebben gekregen over een verdachte situatie rond het huis van Babs. Agenten zijn op dat moment op zoek naar verdachten van de overval in Overasselt. Wat de tip precies inhield en wie hem heeft gegeven, mag de politie Babs niet vertellen.
Na haar werk rijdt ze naar het huis. Door de inval is er schade ontstaan: er zit onder andere een groot gat in de deur. "De buren hadden filmpjes van agenten en politiehonden. Je hoort ze 'politie' roepen en daarna vallen ze het huis binnen. Dat is heel raar om van je eigen huis te zien."
Het huis staat leeg en er was ook niemand. Babs lacht schamper: "Jan G. zit hier niet en drugs hebben we ook niet in huis, hooguit koffie en suiker."
Wat was er aan de hand in Overasselt?
In de nacht van dinsdag 1 september werd een boerderij aan de Ewijkseweg in Overasselt (Gelderland) aangevallen door meer dan twintig gemaskerde en zwaarbewapende mannen. Bij de aanval werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Ook twee agenten raakten gewond toen er op hen werd geschoten. De bewoners van de boerderij, onder wie de 28-jarige Jan G., zouden het doelwit zijn geweest, door een drugsconflict.
Na de aanval startte de politie een grote zoektocht naar de daders. In en rond Overasselt werden uiteindelijk 34 verdachten aangehouden.
De aanval wordt mogelijk gelinkt aan de criminele organisatie van de voortvluchtige Bolle Jos uit Breda.
Foto's geven verkeerde indruk
Babs neemt de politie niets kwalijk. Wel is ze boos over de manier waarop sommige media over de inval berichten. De foto van haar huis wordt door verschillende kranten en nieuwssites gebruikt.
"Daar staat dan onder: 'Huis in Nederasselt waar de politie ook een inval deed'. Dat klopt natuurlijk, maar niet iedereen leest de kleine letters. Mensen zien vooral een kop met woorden als Jan G., geweldsexplosie en drugspand. En daar staat dan een foto van mijn huis bij."
Op haar computer laat Babs een nieuwssite zien waarop haar huis groot in beeld staat. "Ik voel me boos en verontwaardigd. Het is onrechtvaardig. Het wekt een andere indruk dan alleen maar dat het om een onterechte inval ging."
Sinds vrijdag op Funda
De situatie komt voor Babs op een extra ongelukkig moment. Ze erfde het huis in april van haar vader en stiefmoeder. Sindsdien heeft ze het opgeknapt, met het plan om het te verkopen. Vrijdag is het huis in de verkoop gekomen. Precies nu het door de politie-inval in het nieuws is geweest.
"Dat is echt flink balen", zegt Babs. "Ik wil natuurlijk niet dat mensen zeggen: is dat niet dat drugspand? Dat ze denken: waar rook is, is vuur."
Ze twijfelde nog even of ze de verkoop moet uitstellen. Na overleg met de makelaar besluit ze dat niet te doen. Ze is al lange tijd bezig met het verkoopproces en heeft er veel tijd in gestoken. "Ik hoop dat mensen zien dat het een mooi huis is. Ik ben er opgegroeid en er is echt iets moois van te maken."