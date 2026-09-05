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LIVE 112-nieuws | Man en vrouw gewond na steekpartij in huis in Den Bosch | Man gewond na woningbrand in Rijsbergen, politie neemt spullen mee
Vandaag om 06:28
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Liveblog
06:28
Man en vrouw gewond na steekpartij in huis in Den Bosch
Een man en een vrouw zijn vrijdagavond rond half twaalf gewond geraakt bij een steekpartij in een huis aan de Pieter Breughelstraat in Den Bosch. De politie heeft meerdere messen in beslag genomen.
06:19
Man gewond na woningbrand in Rijsbergen, politie neemt spullen mee
Bij een huis aan de Nassaustraat in Rijsbergen is vrijdagavond brand uitgebroken. Agenten waren op dat moment al bij het huis en zagen de vlammen ontstaan. Daarop werd meteen de brandweer ingeschakeld.
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