LIVE 112-nieuws | Man en vrouw gewond na steekpartij in huis in Den Bosch | Man gewond na woningbrand in Rijsbergen, politie neemt spullen mee

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06:28 Man en vrouw gewond na steekpartij in huis in Den Bosch Een man en een vrouw zijn vrijdagavond rond half twaalf gewond geraakt bij een steekpartij in een huis aan de Pieter Breughelstraat in Den Bosch. De politie heeft meerdere messen in beslag genomen. Lees verder