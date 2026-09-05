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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Man en vrouw gewond na steekpartij in huis in Den Bosch | Man gewond na woningbrand in Rijsbergen, politie neemt spullen mee

Vandaag om 06:28

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

06:28

Man en vrouw gewond na steekpartij in huis in Den Bosch

Een man en een vrouw zijn vrijdagavond rond half twaalf gewond geraakt bij een steekpartij in een huis aan de Pieter Breughelstraat in Den Bosch. De politie heeft meerdere messen in beslag genomen.

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06:19

Man gewond na woningbrand in Rijsbergen, politie neemt spullen mee

Bij een huis aan de Nassaustraat in Rijsbergen is vrijdagavond brand uitgebroken. Agenten waren op dat moment al bij het huis en zagen de vlammen ontstaan. Daarop werd meteen de brandweer ingeschakeld.

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