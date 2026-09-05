Koffers van Julia laten lang op zich wachten: 'Moed zakt me in de schoenen'

Julia en vele andere gedupeerde reizigers hebben nog steeds hun koffers niet terug. Ook de communicatie van Ryanair is volgens hen 'erg slecht.' Woensdag vertrokken zes vluchten vanaf Eindhoven Airport zonder bagage naar diverse bestemmingen. Dat kwam door een technische fout. Het zou opgelost worden. Maar zaterdagmiddag, drie dagen later, lijkt daar nog weinig van terecht gekomen. "De moed zakt me in de schoenen."

Lav Lukač Geschreven door

"Ik kreeg vrijdag een telefoontje dat ze met een vlucht meegingen en dat ik de spullen zaterdag kon verwachten", zegt Julia. Andere passagiers hebben hun spullen zaterdag zelf opgehaald op het vliegveld van Girona. "Ik begin nu te twijfelen wat ik moet doen. Ik zit een dik uur van het vliegveld af. Dus als ik erheen rijd, dan kan er iemand onderweg zijn met mijn koffer en dan loop ik ze mis", vertelt Julia die inmiddels ten einde raad is omdat ze al drie dagen zonder haar bagage zit. Even navragen gaat ook niet. "Als ik bel, krijg ik nog steeds een chatbot aan de lijn. Zodra die het woord bagage hoort, vraagt die om een referentienummer en die heb ik nog steeds niet gekregen." Het referentienummer is niet hetzelfde als dat je krijgt als je je koffer afgeeft bij de band. Het is een code die wordt aangemaakt op het moment dat je je koffer als vermist of te laat aanmeldt. "Ze zouden de code mailen, maar dat is niet gebeurd."

Stephan van Halewijn is ook een van de gedupeerden. Alleen heeft hij in tegenstelling tot Julia sinds vandaag zijn koffer wél terug. De afspraak is dat Ryanair die zou komen brengen, maar hij is de bagage zelf maar gaan ophalen. "Bij de balie vertelde een van de medewerkers zelfs dat je met veel bagage beter een andere luchtvaartmaatschappij kan kiezen dan Ryanair", zegt Stephan. Hij heeft zijn koffers dan wel terug, maar ook bij hem ontbreekt nog steeds het referentienummer dat als bewijs dient voor de bagagevertraging. "Zonder dat nummer kan ik ook geen compensatie aanvragen", zegt Julia.

Kun je een compensatie krijgen? Als je bagage te laat aankomt, beschadigd is of vermist, kun je een vergoeding krijgen. Bijvoorbeeld via je reisverzekering. Ook kun je de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk stellen. Bij vermiste, vertraagde of beschadigde bagage is de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk tot maximaal 1300 euro.