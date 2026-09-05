Ontsnapte serval Django opnieuw op vrije voeten, buurtbewoners zijn het zat

Serval Django is zaterdagochtend opnieuw ontsnapt uit zijn verblijf in de Koestraat in Tilburg. Het is niet de eerste keer dat de exotische kat voor onrust zorgt in de buurt. "Het is gewoon een gevaarlijk dier in een woonwijk", zegt een gefrustreerde buurtbewoner.

De exotische kat zorgde in mei vorig jaar ook al voor opschudding toen hij uit de tuin van zijn eigenaar ontsnapte en urenlang door tuinen en over daken zwierf voordat hij werd gevangen. Volgens eigenaar Achraf was de serval destijds ontsnapt doordat er een gat was ontstaan in het tuinhek van zijn verblijf. Het dier werd uiteindelijk gevonden in de tuin van een buurtbewoner met kippen. Met behulp van vlees wist de eigenaar Django toen weer een bench in te lokken. Achraf vertelde destijds dat hij zich aanvankelijk weinig zorgen maakte. Ook benadrukte hij dat Django gewend is aan mensen. "Hij was bij de buurvrouw in de tuin, dus ik dacht: ik pak hem zo."

Frustratie in de buurt

Zaterdagmiddag rond half twee werd er een burgernetmelding gedaan over de ontsnapte serval. De nieuwe ontsnapping zorgt opnieuw voor onrust in de buurt. Een buurtbewoner zegt dat het vertrouwen afneemt nu Django opnieuw buiten zijn verblijf is geraakt. "Vorig jaar is er ook al een bericht over verschenen en nu is het weer raak." De bewoner stoort zich eraan dat bij de eerdere ontsnapping werd benadrukt dat Django een lief dier is. "Er wordt dan verteld dat het zo'n lief beest is dat niemand kwaad doet. Maar ondertussen krijgen wij hier in de buurt het bericht dat we ramen en deuren gesloten moeten houden en kinderen binnen moeten houden." Volgens de bewoner maken sommige mensen zich zorgen zolang het dier niet terecht is. "Het is gewoon een gevaarlijk dier in een woonwijk." De bewoner zegt ook andere omwonenden te hebben gesproken die zich zorgen maken over de situatie. "Iedereen zegt eigenlijk hetzelfde: weg ermee." Verboden als nieuw huisdier

De serval is een wilde katachtige die oorspronkelijk uit Afrika komt. Sinds 1 juli 2024 is het in Nederland verboden om een serval als huisdier aan te schaffen. Mensen die voor die datum al een serval hadden, mogen het dier houden, mits zij kunnen aantonen dat het dier al vóór die datum in Nederland aanwezig was en zij aan de geldende voorwaarden voldoen. De buurtbewoner wijst ook op die regelgeving. "Het is niet voor niks dat het niet meer mag. Hij mag het dier blijkbaar houden, maar krijgt het niet voor elkaar om het binnen te houden." Waar Django zich momenteel bevindt en hoe het dier opnieuw wist te ontsnappen, is nog niet duidelijk. Omroep Brabant heeft de eigenaar meerdere malen benaderd voor een reactie op de nieuwe ontsnapping. Hij heeft vooralsnog niet kunnen reageren.

Wat is een serval? Een serval is een wilde katachtige uit Afrika. Het dier heeft lange poten, grote oren en kan tot zo'n 20 kilo wegen. Servals zijn roofdieren die onder meer op vogels, knaagdieren en andere kleine dieren jagen. Aanvallen op mensen zijn zeldzaam, zeker als een serval gewend is aan menselijk contact. Toch kunnen servals bijten of krabben als ze zich bedreigd voelen of hun voedsel verdedigen.