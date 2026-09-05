Vorig jaar laatste, dit jaar hopen ze het met deze corsowagen beter te doen

Buurtschap Veldstraat eindigde vorig jaar als allerlaatste tijdens het bloemencorso in Zundert. "Dat vinden we jammer", zegt Koen van de buurtschap. "Maar dat betekent dat het dit jaar alleen maar beter kan."

Lav Lukač Geschreven door

Koen en zijn kameraden zijn zaterdag, één dag voor het corso, nog druk bezig met de voorbereidingen. "Na de nederlaag van vorig jaar willen we duidelijk maken dat we er nog zijn en meedoen", zegt Koen terwijl hij de laatste bloemen aan de wagen vastmaakt. En dat doen ze met dit project: "Sakura heet de bloemenwagen. Het is de Japanse naam voor de kersenbloesem en het beroemde bloesemseizoen in Japan van maart tot mei."

Ook staat die kersenbloesem erom bekend dat ze een kortstondige bloei heeft. "Het is de bedoeling dat alle bloemen opengaan op het moment dat de wagen komt aanrijden en volledig van kleur verandert." Van bloemen worden dus andere bloemen gemaakt. "Van dahlia's maken we een kersenbloesem."

Het project van het buurtschap van dit jaar (beeld: Omroep Brabant).