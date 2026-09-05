Vorig jaar laatste, dit jaar hopen ze het met deze corsowagen beter te doen
Buurtschap Veldstraat eindigde vorig jaar als allerlaatste tijdens het bloemencorso in Zundert. "Dat vinden we jammer", zegt Koen van de buurtschap. "Maar dat betekent dat het dit jaar alleen maar beter kan."
Koen en zijn kameraden zijn zaterdag, één dag voor het corso, nog druk bezig met de voorbereidingen. "Na de nederlaag van vorig jaar willen we duidelijk maken dat we er nog zijn en meedoen", zegt Koen terwijl hij de laatste bloemen aan de wagen vastmaakt.
En dat doen ze met dit project: "Sakura heet de bloemenwagen. Het is de Japanse naam voor de kersenbloesem en het beroemde bloesemseizoen in Japan van maart tot mei."
Ook staat die kersenbloesem erom bekend dat ze een kortstondige bloei heeft. "Het is de bedoeling dat alle bloemen opengaan op het moment dat de wagen komt aanrijden en volledig van kleur verandert." Van bloemen worden dus andere bloemen gemaakt. "Van dahlia's maken we een kersenbloesem."
De werkdruk is verdeeld. "Er werken nog vier andere ontwerpers mee aan het project. Het debacle van vorig jaar willen we absoluut voorkomen. In principe stappen we een makkelijk jaar in, want slechter dan vorig jaar kan het eigenlijk niet", zegt Koen.
Over 24 uur staat buurtschap Veldstraat buiten te stralen. "Dan hebben we waarschijnlijk onze eerste show al gehad en staan we op het veilingterrein."
Het Bloemencorso Zundert is zondag 6 september live te zien op Omroep Brabant televisie en op Brabant+.
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