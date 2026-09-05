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BLOEMENCORSO ZUNDERT

Vorig jaar laatste, dit jaar hopen ze het met deze corsowagen beter te doen

Vandaag om 20:30 • Aangepast vandaag om 20:43
Koen werkt mee aan de bloemenwagen (beeld: Omroep Brabant).
Koen werkt mee aan de bloemenwagen (beeld: Omroep Brabant).

Buurtschap Veldstraat eindigde vorig jaar als allerlaatste tijdens het bloemencorso in Zundert. "Dat vinden we jammer", zegt Koen van de buurtschap. "Maar dat betekent dat het dit jaar alleen maar beter kan."

Profielfoto van Lav Lukač
Geschreven door
Lav Lukač

Koen en zijn kameraden zijn zaterdag, één dag voor het corso, nog druk bezig met de voorbereidingen. "Na de nederlaag van vorig jaar willen we duidelijk maken dat we er nog zijn en meedoen", zegt Koen terwijl hij de laatste bloemen aan de wagen vastmaakt.

En dat doen ze met dit project: "Sakura heet de bloemenwagen. Het is de Japanse naam voor de kersenbloesem en het beroemde bloesemseizoen in Japan van maart tot mei."

Ook staat die kersenbloesem erom bekend dat ze een kortstondige bloei heeft. "Het is de bedoeling dat alle bloemen opengaan op het moment dat de wagen komt aanrijden en volledig van kleur verandert." Van bloemen worden dus andere bloemen gemaakt. "Van dahlia's maken we een kersenbloesem."

Het project van het buurtschap van dit jaar (beeld: Omroep Brabant).
Het project van het buurtschap van dit jaar (beeld: Omroep Brabant).

De werkdruk is verdeeld. "Er werken nog vier andere ontwerpers mee aan het project. Het debacle van vorig jaar willen we absoluut voorkomen. In principe stappen we een makkelijk jaar in, want slechter dan vorig jaar kan het eigenlijk niet", zegt Koen.

Over 24 uur staat buurtschap Veldstraat buiten te stralen. "Dan hebben we waarschijnlijk onze eerste show al gehad en staan we op het veilingterrein."

Het Bloemencorso Zundert is zondag 6 september live te zien op Omroep Brabant televisie en op Brabant+.

Hier lees je alle verhalen over het Bloemencorso Zundert.

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